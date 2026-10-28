U utorak potpisivanje ugovora za sport u Tuzlanskom kantonu

Adin Jusufović
Fudbal, lopta, sport

Potpisivanje ugovora za sport po Javnom pozivu „Tjelesna kultura i sport“ za 2026. godinu bit će održano u utorak, 3. novembra, u Tuzli, saopćeno je iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje je zakazano u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, u terminu od 11 do 13 sati.

Potpisivanje ugovora za sport u Plavoj sali BKC-a

Iz resornog ministarstva obavijestili su sve korisnike sredstava dodijeljenih putem ovog javnog poziva o terminu i mjestu potpisivanja ugovora.

Ugovori se odnose na sredstva iz Javnog poziva „Tjelesna kultura i sport“ za 2026. godinu.

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