Stari granični prelaz u Gradišci mogao bi biti otvoren već sutra

Stari granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška mogao bi ponovo biti otvoren u četvrtak, 29. oktobra, ili najkasnije u petak, 30. oktobra, nakon završetka preostalih građevinskih radova i pribavljanja potrebne dozvole za uspostavljanje saobraćaja.

Vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“ Miroslav Janković potvrdio je za Nezavisne novine da su završne aktivnosti u toku, ali je naglasio da odluku o početku rada prelaza ne donosi ovo preduzeće.

Za ponovno otvaranje nadležne su institucije koje upravljaju graničnim prometom, uključujući Graničnu policiju BiH i Upravu za indirektno oporezivanje BiH.

Granične službe spremne za početak rada

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da je u utorak, 27. oktobra, održan sastanak predstavnika svih službi koje djeluju na graničnom prelazu.

Na sastanku je potvrđeno da su carinska služba i Granična policija BiH spremne za ponovno uspostavljanje graničnog prometa.

Preostalo je da Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izda odgovarajuću dozvolu, nakon čega bi prelaz mogao početi s radom.

Koja vozila će moći koristiti stari prelaz u Gradišci?

Prema najavljenom režimu saobraćaja, granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška bit će otvoren za međunarodni promet putnika, autobusa i teretnih vozila nosivosti do 20 tona, kao i za prazne kamione.

Prije najavljenog otvaranja završeni su radovi na asfaltiranju nadvožnjaka, parkinga i pristupnih saobraćajnica.

Obavljena su i ispitivanja nosivosti čeličnog mosta i nadvožnjaka, kojima je potvrđeno da je omogućen siguran prolazak vozila nosivosti do 20 tona.

Tačan datum i sat početka rada prelaza bit će poznati nakon završetka administrativnih procedura.