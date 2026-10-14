Novi granični prijelaz Gradiška od danas radi punim kapacitetom

Novi granični prijelaz Gradiška, koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko novog mosta na Savi, od danas je u punoj funkciji. Prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš počeo je raditi s vlastitom šifrom, čime su stvoreni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Početak rada u punom kapacitetu omogućen je nakon što je Upravni odbor UIO BiH 7. oktobra odobrio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave. Ovim izmjenama osigurani su neophodni kadrovski i organizacijski uslovi za funkcionisanje novog graničnog prijelaza.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da su spremni i za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška, Stara Gradiška.

Međutim, početak rada carinske službe na toj lokaciji zavisi od završetka radova na dijelu prilaznog mosta koji je ranije bio urušen. Tek nakon što budu ispunjeni potrebni uslovi, bit će omogućeno njeno funkcionisanje.

UIO BiH nastavlja aktivnosti usmjerene na osiguravanje nesmetanog rada graničnih prijelaza, kao i odvijanja putničkog i robnog saobraćaja u skladu s važećim propisima i preuzetim obavezama.