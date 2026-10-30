Granični prijelaz Gradiška – Stara Gradiška od danas u 8 sati počeo je s radom, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Putnicima će biti omogućen prelazak granice, ali uz određena ograničenja koja se posebno odnose na teretni saobraćaj.

Prema informacijama nadležnih, prijelaz mogu koristiti putnički automobili, autobusi i prazna teretna motorna vozila u međunarodnom saobraćaju.

Prijevoz komercijalne robe preko ovog graničnog prijelaza neće biti dozvoljen. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pozvali su građane i prijevoznike da prilikom planiranja putovanja vode računa o propisanom režimu saobraćaja.

Granični prijelaz Gradiška i Novi most istovremeno u funkciji

Otvaranjem prijelaza prema Staroj Gradiški, na ovom području u funkciji će biti dva granična prijelaza. Osim prijelaza Gradiška – Stara Gradiška, saobraćaj se odvija i preko prijelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje očekuju da će istovremeni rad oba prijelaza doprinijeti rasterećenju saobraćaja i smanjenju gužvi na sjeveru Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o međunarodnom putničkom saobraćaju.

Vozači koji planiraju koristiti granični prijelaz Gradiška – Stara Gradiška trebaju imati u vidu da je prolazak omogućen putničkim vozilima, autobusima i praznim teretnim vozilima, dok prijevoz komercijalne robe nije dozvoljen.