Danas oblačno sa slabom kišom, nepovoljna i biometeorološka prognoza

Danas je u Bosni oblačno sa slabom kišom. Na vrhovima planina će padati slab snijeg.

U Hercegovini djelomično vedro. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C.

Opšta slika i dalje će biti nešto lošija, s obzirom na hladno vrijeme i konstantni sjeverac, što će uz povećan sadržaj vlage u zraku i povremene padavine remetiti osjet ugode.

Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Preporučljivo je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. Na jugu nešto sunčanije i malo toplije, uz hladno strujanje koje će praviti probleme osjetljivim osobama.