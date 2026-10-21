Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 5; Prijedor, Sokolac, Zenica 6; Sanski Most 7; Banja Luka, Bijeljina, Tuzla, Zvornik 8; Doboj, Srebrenica 9; Jajce, Sarajevo 12; Ivan Sedlo 13; Livno, Mostar 14; Bugojno, Trebinje 15; Drvar 16; Bihać, Gradačac, Neum 17.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23, na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 26 °C.

Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i južnim strujanjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, malaksalosti, glavobolje. Preporučljivo je umanjiti boravak na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.