Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Tokom noći u višim područjima Bosne i na planinam se očekuje snijeg ili susnježica. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar dio prijepodneva umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni, a u ostatku dana postepeno slabi i mijenja smjer na zapadni i sjeverozapadni.

Dnevna temperatura u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne od 6 do 12, u centralnim, istočnim i jugozapadnim do 18, a u Hercegovini do 20 °C. Prema kraju dana i tokom noći zahlađenje.

Biometeorološke prilike su loše. Dodatno pogoršanje vremenskih prilika u poslijepodnevnim i noćnim satima, praćeno kišom, susnježicom i padom temperatura, kod osjetljivih osoba će uzrokovati meteopatske reakcije poput glavobolje, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, razdražljivosti, nesanice. Osjet hladnoće, pojačan većim sadržajem vlage u zraku, također će praviti probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju i ne izlagati se jačim fizičkim naporima.