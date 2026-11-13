Pucnjava u Sarajevu: Preminuo 32-godišnjak

Tridesetdvogodišnji muškarac preminuo je od posljedica ranjavanja u pucnjavi koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu. Policija traga za muškarcem koji se sumnjiči za ovo krivično djelo, prenose mediji.

Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je o pucnjavi oko 2:30 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene nadležne službe.

Povrijeđeni muškarac vozilom Hitne pomoći Kantona Sarajevo prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je, uprkos naporima ljekara, u 4 sata konstatovana njegova smrt.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pod čijim nadzorom se provodi uviđaj.

Policijski službenici nastavljaju potragu za osumnjičenim i poduzimaju mjere na rasvjetljavanju okolnosti pucnjave.