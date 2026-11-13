Petak 13: Nekome nesreća, a nekome velika sreća

Petak 13. za neke je najbaksuzniji dan u godini, dok drugi upravo danas očekuju sreću, dobre vijesti ili čak neočekivani novčani dobitak. Dok će jedni tri puta kucnuti u drvo, izbjegavati crne mačke i pažljivo gledati gdje staju, drugi će se nasmijati svim tim običajima i nastaviti dan kao da je sasvim običan petak. A možda su upravo oni u pravu, jer nauka nije pronašla dokaz da ovaj datum donosi više nesreća od bilo kojeg drugog.

Danas je 13. novembar, posljednji petak 13. u 2026. godini. Ove godine imali smo čak tri takva datuma, u februaru, martu i novembru. Za one koji vjeruju u lošu sreću to je možda previše, ali za ljubitelje misterija i neobičnih vjerovanja sasvim dovoljno razloga za razgovor uz jutarnju kafu.

Zašto je petak 13. postao simbol nesreće?

Priča o nesretnom petku ima dugu historiju, ali ne postoji pouzdan dokaz o tačnom trenutku kada je nastalo ovo sujevjerje.

Broj 13 stoljećima se u pojedinim zapadnim kulturama smatrao nesretnim, dok je petak imao posebno značenje u kršćanskoj tradiciji. Jedno od najpoznatijih objašnjenja povezuje broj 13 s Posljednjom večerom, za kojom su, prema biblijskom predanju, bili Isus i njegovih 12 apostola. Petak se, s druge strane, povezuje s danom Isusovog raspeća.

Vremenom su se ova dva vjerovanja spojila i nastao je datum koji je dobio reputaciju najnesretnijeg u kalendaru.

Popularnosti tog vjerovanja doprinijela je i književnost. Američki pisac Thomas William Lawson objavio je 1907. godine roman „Friday, the Thirteenth“, u kojem je sujeverje povezano s manipulacijama na berzi. Mnogo kasnije, 1980. godine, pojavio se i poznati horor film „Friday the 13th“, koji je dodatno učvrstio njegovu zastrašujuću reputaciju.

Crna mačka, razbijeno ogledalo i ljestve: Šta danas nikako ne biste trebali raditi?

Ako bismo poslušali sva narodna vjerovanja, petak 13. vjerovatno bismo proveli u krevetu, i to pod uslovom da prethodno nismo ustali na lijevu nogu.

Prema jednom od najpoznatijih sujevjerja, crna mačka koja vam pređe put najavljuje nesreću. Pritom mačka, naravno, nema nikakvu predstavu o kalendaru, niti zna da je nekome upravo pokvarila dan.

Razbijeno ogledalo, prema starom vjerovanju, donosi sedam godina nesreće. Ako je suditi prema tome, pojedini nespretniji ljudi vjerovatno još otplaćuju dugove iz prošle decenije.

Ni prolazak ispod ljestava ne smatra se dobrom idejom, mada je za to moguće pronaći sasvim razumno objašnjenje. Mnogo je sigurnije zaobići ljestve nego riskirati da vam nešto padne na glavu.

Tu su i vjerovanja da ne treba otvarati kišobran u kući, ostavljati torbu na podu jer će novac „otići“, niti se vraćati kući nakon što ste već krenuli na put.

Za svaki slučaj, mnogi će danas kucnuti u drvo kada spomenu nešto lijepo, jer se vjeruje da se tako može spriječiti nesreća.

Petak 13. nekima je sretan dan: U Italiji se posebno cijeni broj 13

Dok se u velikom dijelu zapadnog svijeta broj 13 povezuje s lošom srećom, u Italiji je priča potpuno drugačija.

Italijani tradicionalno mnogo više strahuju od broja 17, posebno kada pada u petak. Broj 13, naprotiv, može imati i pozitivno značenje.

Jedno od objašnjenja povezano je s nekadašnjom popularnom italijanskom sportskom kladionicom Totocalcio, u kojoj je pogoditi rezultate 13 utakmica značilo osvojiti veliki dobitak. Izraz „ho fatto tredici“, odnosno „pogodio sam trinaest“, postao je sinonim za veliki uspjeh i sreću.

U Španiji je, pak, nesretnim danom tradicionalno smatran utorak 13, a ne petak.

Tako neko ko danas u Bosni i Hercegovini izbjegava broj 13, u Italiji bi ga možda birao za sreću. Očigledno je da nesreća, barem prema narodnim vjerovanjima, nema ista pravila u svim državama.

Može li petak 13. zaista donijeti nesreću?

Iako zvuči neobično, strah od ovog datuma ima i svoje stručne nazive. Strah od broja 13 naziva se triskaidekafobija, dok se za strah od petka 13. koriste izrazi paraskevidekatrijafobija i frigatriskaidekafobija.

Kod većine ljudi riječ je samo o bezazlenom sujevjerju, ali postoje i osobe kod kojih strah može biti toliko izražen da odgađaju putovanja, poslovne obaveze ili druge važne aktivnosti.

Naučna istraživanja ne pružaju uvjerljive dokaze da se na petak 13. događa više nesreća nego drugim danima.

Psihološko objašnjenje krije se i u načinu na koji pamtimo događaje. Ako nam se danas pokvari automobil, izgubimo novčanik ili prospemo kafu po bijeloj košulji, mnogo je vjerovatnije da ćemo to povezati s datumom nego da se isto dogodilo običnog utorka.

S druge strane, dobre stvari koje se dogode na petak 13. često ne dobiju jednaku pažnju.

Nekome nesreća, nekome najljepši dan u životu

Za nekoga je petak 13. dan kada neće donositi važne odluke, a za drugoga datum vjenčanja, rođenja djeteta, zaposlenja ili nekog drugog lijepog događaja.

Iako se ovaj datum često opisuje kao nesretan, nema razloga da neko ko je rođen 13. u mjesecu ili upravo na taj dan obilježava važnu godišnjicu zbog toga osjeća nelagodu.

Sreća i nesreća dio su svakodnevnog života, a kalendar sam po sebi ne određuje kada će nas zadesiti.

Ako ste jutros ustali na lijevu nogu, prolili kafu i usput sreli crnu mačku, možda vam dan nije počeo najbolje. Ali ako je petak, radna sedmica se bliži kraju, a pred vama je slobodan vikend, već imate barem jedan dobar razlog za zadovoljstvo.

Uostalom, crna mačka koja vam danas pređe put možda ne donosi nesreću. Možda samo ide kući na ručak.

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