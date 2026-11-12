/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. novembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. novembar

Danas je održana konstituirajuća sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj je 35 zastupnika polaganjem zakletve započelo četverogodišnji mandat.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o novom načinu obračuna naknada za prijevoz zaposlenih kod budžetskih korisnika, uz pravo na isplatu razlika za prethodni period.

Demobilisani borci traže izjednačavanje boračkih naknada i rješavanje statusnih pitanja koja, kako tvrde, godinama ostaju otvorena.

Transportni sektor Bosne i Hercegovine suočava se s ozbiljnom krizom. Prema tvrdnjama predstavnika prijevoznika, već 30 posto transportnih kapaciteta napustilo je zemlju, a problemi s boravkom vozača u Schengenskoj zoni još nisu riješeni.

U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli potpisani su ugovori o subvencionisanju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan susret Lige nacija protiv Švedske, koji se igra u subotu u Stockholmu.

Košarkaši Slobode Energoinvest u petak u tuzlanskom Mejdanu dočekuju ekipu Drina Princip iz Zvornika u okviru 7. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur završio je sezonu među 100 najboljih igrača svijeta, uprkos povredi zbog koje je dva mjeseca bio van terena.

U nastavku dnevnika donosimo i informaciju o planskim isključenjima električne energije na području TK.

Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.