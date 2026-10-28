/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 28. oktobar

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 28. oktobar

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 28. oktobar u Tuzli, Bosni i Hercegovini i regiji.

U fokusu su bile odluke Gradskog vijeća Tuzle, gdje nije podržana rasprava o smanjenju cijena ugostiteljskih kućica za manifestaciju „Zima u Tuzli“. Donosimo i prilog o kružnom toku na Brčanskoj Malti, kao i najnovija upozorenja OHR-a o političkim blokadama koje ugrožavaju funkcionisanje državnih institucija.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o platama i regresu za narednu godinu, dok je predsjedavajuća Borjana Krišto odbacila tvrdnje o blokadama u radu ove institucije. Obilježen je i završetak izgradnje novih 20 kilometara Koridora Vc, ali dionica još nije puštena u saobraćaj.

Među ekonomskim temama izdvajamo nabavku ljetnih uniformi BH Pošte vrijednu gotovo 1,3 miliona KM, bescarinski uvoz mineralnih gnojiva te podatke o ekološkim naknadama koje su uplatili građani Tuzlanskog kantona.

U kulturnom dijelu najavljujemo promociju knjige „Tuzlanski stenogrami“ Semezdina Mehmedinovića, dok sportske vijesti donose osvrt na poraz Slobode od Željezničara i ispadanje iz Kupa Bosne i Hercegovine.

Kompletno izdanje emisije Crno i bijelo pogledajte u videu:

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