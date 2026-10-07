/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. oktobar

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu srijedu, 7. oktobar 2026. godine.

Crno i bijelo donosi pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 7. oktobar u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

U Dnevniku govorimo o preliminarnim rezultatima Općih izbora i utrci za Predsjedništvo BiH, pravosnažnim kaznama za trgovinu ljudima u Gradačcu, policijskoj akciji u Kalesiji u kojoj je pronađeno oko 2,5 kilograma materije koja asocira na drogu, kao i akciji „TEX“ u Tuzli.

Donosimo i priču o podršci izgradnji spomen obilježja u četiri lokalne zajednice, izboru novog reisul uleme, Sajmu 65+ u Tuzli te najave kulturnih i sportskih događaja.

Cijelo izdanje emisije Crno i bijelo pogledajte u videu: