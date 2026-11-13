/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, kao i aktuelnosti iz kulture i sporta.

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o raspodjeli 180 miliona KM kantonima, od čega će Tuzlanskom kantonu pripasti nešto više od 35 miliona maraka. U fokusu je bilo i okupljanje mještana Đurđevika kod Živinica, koji su zbog dugogodišnjih problema s vodosnabdijevanjem zatražili konkretna rješenja od nadležnih.

U Tuzli su danas potpisani ugovori o stipendiranju 300 učenika i studenata iz branilačke populacije, dok je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović govorio o rokovima za formiranje nove federalne vlasti. Prema njegovim riječima, nova Vlada FBiH trebala bi biti imenovana do kraja februara naredne godine.

Donosimo i priču o projektu „Sigurna škola, prijatelj djeci sa dijabetesom“, kao i informacije o hapšenjima u Zenici i akciji SIPA-e u Velikoj Kladuši.

U kulturnom dijelu Dnevnika najavili smo filmske projekcije u BKC-u Tuzla i godišnji koncert ansambla Iskre, dok sportska rubrika donosi najavu sutrašnjeg susreta nogometne reprezentacije BiH protiv Švedske i gostovanja tuzlanske Slobode u Čapljini.

Kompletno izdanje Dnevnika Crno i bijelo za 13. novembar pogledajte u videu: