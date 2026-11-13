BH Fanaticosi najavili korteo u Švedskoj: Pozvali navijače Zmajeva da dođu obučeni u crno

BH Fanaticosi najavili su organizovano okupljanje i navijački korteo u Švedskoj uoči sutrašnje utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Najvatreniji navijači Zmajeva pozvali su sve Bosance i Hercegovce koji dolaze na utakmicu da im se pridruže i zajednički pruže podršku reprezentaciji.

U Švedskoj već živi veliki broj građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a očekuje se i dolazak nekoliko hiljada navijača iz drugih evropskih zemalja.

BH Fanaticosi poručili su da žele još jednom pokazati zajedništvo i napraviti prepoznatljivu navijačku atmosferu na ulicama i stadionu.

„Pozivamo vas da, kao i ranije, skupa, gromoglasno i dostojanstveno napravimo novi šou na evropskim ulicama i stadionu“, naveli su u svojoj objavi.

BH Fanaticosi pozvali navijače da obuku crno

Za subotu je planiran zajednički navijački korteo, a organizatori su pozvali sve učesnike da odjeću prilagode dogovorenoj boji za ovu utakmicu.

Navijači su pozvani da dođu obučeni u crno, kako bi tokom okupljanja i organizovanog odlaska prema stadionu imali jedinstven izgled.

Tačna lokacija okupljanja, kao i vrijeme polaska kortea prema stadionu, bit će objavljeni na dan utakmice putem zvaničnih kanala BH Fanaticosa.

„Gazi, Bosno, gazi!“, poručili su navijači na kraju objave.

Utakmica između Švedske i Bosne i Hercegovine igra se sutra, 14. novembra, od 20:45 sati, u okviru petog kola Lige nacija.