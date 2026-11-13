Nikotinske vrećice dostupne u BiH, ali još nema jasnih pravila za njihovu prodaju

Nikotinske vrećice u BiH sve su dostupnije, iako njihova prodaja i dalje nije jasno uređena postojećim zdravstvenim propisima.

Riječ je o proizvodima koji ne sadrže duhan i ne stvaraju dim, ali sadrže nikotin koji izaziva ovisnost. Posebnu zabrinutost izaziva njihova dostupnost maloljetnicima, zbog čega stručnjaci upozoravaju na potrebu uspostavljanja jasnih pravila prodaje, oglašavanja i kontrole.

Federalno ministarstvo zdravstva još je u aprilu potvrdilo da nikotinske vrećice nisu obuhvaćene članom 2. Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Iz Ministarstva su tada naveli da se očekuju smjernice nadležnih tijela, nakon čega bi trebalo urediti uvoz, stavljanje na tržište, označavanje i pakovanje ovih proizvoda, kao i obaveze distributera. Najavljene su i izmjene zakona kojima bi se regulisala dostupnost nikotinskih vrećica maloljetnicima, ali konkretan rok nije naveden.

Slična situacija je i u Republici Srpskoj, gdje zakon kojim je trebalo urediti i ovu kategoriju proizvoda nije dobio potrebnu podršku prilikom ponovnog glasanja u martu 2026. godine.

Nikotinske vrećice u BiH otvaraju pitanje zaštite maloljetnika

Nikotinske vrećice koriste se tako što se postavljaju između usne i desni, odakle se nikotin apsorbuje kroz sluznicu usne šupljine.

Za razliku od klasičnih cigareta, njihova upotreba ne uključuje sagorijevanje duhana, čime se izbjegava izlaganje dimu i brojnim štetnim materijama koje nastaju tokom pušenja. Međutim, odsustvo dima ne znači da su ovi proizvodi bezopasni.

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), nikotinske vrećice mogu sadržavati visoke koncentracije nikotina, a njihovi dugoročni zdravstveni učinci još nisu dovoljno istraženi. Također, nisu odobrene kao medicinsko sredstvo za prestanak pušenja.

Pedijatar Branislav Lolić upozorava da djeca i adolescenti ne bi trebali koristiti nikotin ni u jednom obliku.

„Nikotin izaziva ovisnost, a posebno je važno spriječiti rano započinjanje njegove upotrebe. Činjenica da neki proizvod ne sadrži duhan ili nema duhanskog dima ne znači da je namijenjen mladima niti da je za njih bez rizika“, istakao je Lolić.

Prema njegovim riječima, zaštita maloljetnika ne može se zasnivati isključivo na upozorenjima istaknutim na ambalaži.

„Potrebni su jasni propisi, dosljedna provjera dobi pri prodaji, uključujući online prodaju, odgovornost trgovaca i stvarne sankcije kada se pravila krše“, naglasio je Lolić.

Mogu li biti manje štetna alternativa cigaretama?

Dostupna naučna istraživanja ukazuju na to da nikotinske vrećice vjerovatno predstavljaju manji zdravstveni rizik od klasičnih cigareta, prvenstveno zato što ne dolazi do sagorijevanja duhana.

Ipak, procjena manjeg rizika ne znači da je riječ o sigurnim proizvodima. Potrebna su dodatna istraživanja dugoročnih posljedica, a potpuni prestanak korištenja nikotina ostaje najpoželjniji zdravstveni ishod.

Profesor Ognjen Brborović s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o vlastitom iskustvu prestanka pušenja, navodeći da je nakon povratka cigaretama najprije prešao na elektronske cigarete, a zatim koristio nikotinske vrećice.

Prema njegovim riječima, korištenje vrećica trajalo je između četiri i šest sedmica, nakon čega je prestao konzumirati nikotin.

Njegovo iskustvo, međutim, ne predstavlja dokaz da su nikotinske vrećice djelotvorna metoda odvikavanja od pušenja za širu populaciju.

Velika Britanija zabranila prodaju mlađima od 18 godina

Dok Bosna i Hercegovina još razmatra regulisanje ovog tržišta, pojedine evropske zemlje već su uvele posebna ograničenja.

U Hrvatskoj je od jula 2025. godine zabranjena prodaja nikotinskih proizvoda maloljetnicima, dok je Velika Britanija 29. oktobra 2026. proširila zabranu prodaje osobama mlađim od 18 godina i na nikotinske vrećice.

Britanski propisi obuhvataju fizičku i online prodaju, a zabranjena je i kupovina ovih proizvoda za maloljetnike.

U Bosni i Hercegovini među pitanjima koja tek treba precizno urediti nalaze se dopuštene količine nikotina, kvalitet i sastav proizvoda, način pakovanja, zdravstvena upozorenja, oglašavanje i provjera starosti kupaca.

Poseban problem predstavlja online prodaja, gdje je bez odgovarajućih mehanizama teže kontrolisati kome se proizvodi isporučuju.

Federalno ministarstvo zdravstva ranije je najavilo da će pitanje dostupnosti ovih proizvoda maloljetnicima biti uređeno izmjenama i dopunama zakona, ali nije preciziralo kada će prijedlog biti upućen u proceduru.