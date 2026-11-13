Najljepši adventi 2026 već su najavljeni u brojnim evropskim gradovima, a neki božićni sajmovi otvaraju se već sredinom novembra. Zagreb, Beč, Graz, Ljubljana, Salzburg i nekoliko njemačkih gradova pripremaju praznične programe koji svake godine privlače veliki broj posjetilaca. Za građane Bosne i Hercegovine ovo je prilika da na vrijeme isplaniraju jednodnevni izlet, porodični vikend ili posjetu rodbini i prijateljima u inostranstvu.

Miris kuhanog vina, cimeta i pečenih kestena, hiljade lampica, ukrašeni trgovi i drvene kućice uskoro će ponovo promijeniti izgled evropskih gradova. Dok neki adventski sajmovi završavaju na Badnjak, drugi traju sve do januara, što ostavlja dovoljno vremena i onima koji putovanje planiraju nakon novogodišnjih praznika.

Donosimo pregled deset atraktivnih adventskih destinacija s datumima početka i završetka manifestacija za sezonu 2026/2027.

Najljepši adventi 2026: Zagreb ponovo pretvara centar grada u prazničnu pozornicu

Od 28. novembra 2026. do 7. januara 2027.

Zagreb je već godinama jedna od najpopularnijih adventskih destinacija za posjetioce iz Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji Advent u Zagrebu zvanično počinje 28. novembra, a trajat će do 7. januara naredne godine.

Praznični sadržaji bit će raspoređeni na više lokacija u centru grada, među kojima su Trg bana Josipa Jelačića, park Zrinjevac i prostor oko Tomislavovog trga. Posjetioci mogu očekivati bogatu gastronomsku ponudu, ukrašene parkove, muzičke sadržaje i prepoznatljivu atmosferu zagrebačkog Adventa.

Posebnu pažnju tradicionalno privlače svjetlosne instalacije na Zrinjevcu, dok je prostor oko Umjetničkog paviljona poznat po zimskim sadržajima i klizalištu. Detaljni programi pojedinih lokacija objavljuju se zasebno.

Za građane sjeverne i centralne Bosne Zagreb je jedna od praktičnijih destinacija za kraći adventski izlet, naročito za one koji ne žele planirati višednevno putovanje.

Beč: Jedan od najpoznatijih božićnih sajmova otvara se već danas

Rathausplatz: od 13. novembra do 26. decembra 2026.

Beč je jedna od najpoznatijih evropskih destinacija u vrijeme adventa, a ove godine pojedini sajmovi počeli su raditi već početkom novembra.

Najpoznatiji božićni sajam, ispred bečke Gradske vijećnice na Rathausplatzu, otvara se danas, 13. novembra, i trajat će do 26. decembra. Posjetioci će moći uživati u brojnim adventskim kućicama, prazničnoj rasvjeti, tradicionalnim slasticama i klizalištu koje ostaje otvoreno do 6. januara.

Sajam ispred dvorca Schönbrunn otvoren je još 6. novembra i trajat će do 6. januara 2027. godine. Poseban doživljaj predstavlja obilazak adventskih kućica uz jedan od najpoznatijih austrijskih dvoraca.

Beč nudi i božićne sajmove na Maria-Theresien-Platzu, ispred Belvederea i na drugim historijskim trgovima. Upravo je mogućnost obilaska više različitih sajmova tokom jednog vikenda jedna od njegovih najvećih prednosti.

Čitajte i ovo Doček Nove godine 2027: Severina u Tuzli, Dubioza u Bihaću, evo ko nastupa u ostalim gradovima

Graz: Petnaest adventskih sajmova u centru grada

Od 20. novembra do 24. decembra 2026.

Austrijski Graz zanimljiv je izbor za posjetioce iz Bosne i Hercegovine koji žele doživjeti tradicionalni advent bez potrebe za obilaskom velikog grada poput Beča.

Ovogodišnji božićni sajmovi otvaraju se 20. novembra, a većina će raditi do 23. ili 24. decembra. Prema podacima Turističke zajednice Graza, u gradu će biti organizovano 15 adventskih sajmova, uglavnom na lokacijama koje se mogu obići pješice.

Glavni sajam nalazi se na Hauptplatzu, ispred Gradske vijećnice, dok se tradicionalni adventski sadržaji održavaju i u četvrti Franziskanerviertel.

Među najvećim atrakcijama su jaslice izrađene od leda, koje će biti izložene od 28. novembra do 6. januara, te velika ledena površina za klizanje koja počinje raditi 13. novembra.

Poseban ugođaj daju i svjetlosne projekcije na fasadi Gradske vijećnice, koja tokom praznika postaje veliki adventski kalendar.

Ljubljana: Praznične lampice, koncerti i šetnja uz Ljubljanicu

Praznični program: od 27. novembra 2026. do 14. januara 2027.

Slovenska prijestonica tokom adventa dobija poseban izgled zahvaljujući svjetlosnim instalacijama koje ukrašavaju historijsko jezgro i obale rijeke Ljubljanice.

Ovogodišnja manifestacija „Praznični decembar u Ljubljani“ počinje 27. novembra. Prema kalendaru Turističke zajednice Ljubljane, širi praznični program naveden je do 14. januara, iako pojedini sajamski i muzički sadržaji imaju kraće trajanje.

Drvene kućice, topli napici, lokalni specijaliteti i besplatni koncerti na gradskim trgovima čine glavnu ponudu. Za razliku od većih evropskih metropola, Ljubljana omogućava posjetiocima da većinu prazničnih lokacija obiđu tokom jedne večeri.

Ljubljana je posebno zanimljiva za parove i porodice koje žele spojiti šetnju, gastronomiju i obilazak grada bez previše putovanja između različitih lokacija.

Salzburg: Božićni sajam među historijskim građevinama Mozartovog grada

Od 19. novembra 2026. do 1. januara 2027.

Salzburg će ovogodišnji tradicionalni Christkindlmarkt otvoriti 19. novembra, a manifestacija traje do prvog dana 2027. godine.

Glavni božićni sajam smješten je na Domplatzu i Residenzplatzu, okružen historijskim građevinama starog gradskog jezgra. Riječ je o jednom od najstarijih tradicionalnih božićnih sajmova u Austriji, čiji korijeni sežu nekoliko stoljeća unazad.

Posjetioci mogu pronaći rukotvorine, tradicionalne ukrase, regionalne specijalitete i brojne poklone. Posebnu atmosferu stvaraju nastupi horova i muzičara, kao i tradicionalno izvođenje adventskih melodija s gradskih tornjeva.

Salzburg je zanimljiv i onima koji planiraju putovanje nakon Božića, jer glavni sajam, za razliku od mnogih njemačkih adventskih destinacija, ostaje otvoren do 1. januara.

Stuttgart: Jedan od najstarijih njemačkih adventskih sajmova

Od 25. novembra do 23. decembra 2026.

Stuttgart je posebno zanimljiv brojnim građanima Bosne i Hercegovine koji imaju porodicu i prijatelje u Njemačkoj. Njegov božićni sajam ubraja se među najstarije u zemlji, a ove godine počinje 25. novembra.

Praznične kućice bit će raspoređene na nekoliko gradskih trgova, uključujući Schlossplatz, Schillerplatz i Marktplatz. Posjetioci će moći uživati u tradicionalnim njemačkim jelima, slasticama, rukotvorinama i bogatom prazničnom osvjetljenju.

Prema informacijama Grada Stuttgarta, na sajmu se očekuje više od 200 izlagača. Manifestacija svake godine privlači milione posjetilaca, a posebno su atraktivne ukrašene kućice ispred historijskih gradskih građevina.

Na Schlossplatzu će od 18. novembra do 6. januara biti postavljen i panoramski točak visok 58 metara, koji pruža pogled na praznično ukrašen centar grada.

Stuttgart je dobar izbor za sve koji decembarski odmor žele spojiti s posjetom rodbini, kupovinom i obilaskom jednog od najpoznatijih njemačkih božićnih sajmova.

München: Tradicionalni božićni sajam na Marienplatzu

Od 20. novembra do 24. decembra 2026.

München je još jedna popularna destinacija među putnicima iz Bosne i Hercegovine, a njegov tradicionalni Christkindlmarkt ove godine počinje 20. novembra.

Glavni sajam održava se na Marienplatzu, ispred čuvene gradske vijećnice. Prema informacijama Grada Münchena, ove godine bit će postavljeno 138 štandova s hranom, pićem, rukotvorinama i božićnim ukrasima.

Posjetioci će moći uživati u tradicionalnim bavarskim specijalitetima, adventskoj muzici i prazničnoj atmosferi historijskog centra. Za djecu je pripremljena i posebna kreativna radionica, dok će 13. decembra biti održana tradicionalna povorka Krampusa.

Važno je znati da će sajam 22. novembra biti zatvoren zbog vjerskog praznika Totensonntag. Posljednjeg dana, 24. decembra, radit će skraćeno, do 14 sati.

Nürnberg: Jedan od najpoznatijih božićnih sajmova na svijetu

Od 27. novembra do 24. decembra 2026.

Nürnberg je poznat po tradicionalnom sajmu Christkindlesmarkt, koji svake godine privlači posjetioce iz različitih dijelova svijeta.

Ovogodišnje izdanje počinje 27. novembra svečanim programom na Hauptmarktu, glavnom gradskom trgu. Tradicionalno otvaranje uz obraćanje božićnog anđela Christkinda zakazano je za 17:30 sati.

Sajam je prepoznatljiv po drvenim kućicama s crveno-bijelim krovovima, a posjetioci mogu kupiti tradicionalne ukrase, rukotvorine i poznate nirnberške medenjake.

Poseban program pripremljen je za najmlađe, koji će imati priliku učestvovati u radionicama, praviti božićne kolače i uživati u zabavnim sadržajima.

Nürnberg je posebno zanimljiv ljubiteljima tradicionalnih adventskih manifestacija, jer je sačuvao izgled i običaje povezane s dugom historijom ovog sajma.

Frankfurt: Božićni sajam s približno 250 štandova

Od 23. novembra do 22. decembra 2026.

Frankfurt će svoj tradicionalni božićni sajam otvoriti 23. novembra, a praznični sadržaji trajat će do 22. decembra.

Glavni dio manifestacije održava se na Römerbergu, historijskom trgu poznatom po karakterističnim građevinama i velikoj novogodišnjoj jelki.

Praznična ponuda proteže se kroz više dijelova centra grada, a očekuje se približno 250 ukrašenih štandova. Posjetioci će moći pronaći rukotvorine, poklone, tradicionalne slastice i brojne gastronomske specijalitete.

Među poznatim lokalnim proizvodima izdvajaju se Bethmännchen, slastice od marcipana koje su posebno popularne tokom adventskog perioda.

Frankfurt je zanimljiva opcija i za bh. dijasporu, posebno za porodice koje već žive u ovom dijelu Njemačke i žele provesti zajednički decembarski vikend.

Köln: Božićni sajam pod svjetlima čuvene katedrale

Od 16. novembra do 23. decembra 2026.

Köln organizuje više božićnih sajmova, a najpoznatiji je onaj ispred čuvene kelnske katedrale, koji počinje 16. novembra.

Sajam na Roncalliplatzu naziva se i „Markt der Herzen“, odnosno Tržnica srca. Posebnu atmosferu stvaraju velika božićna jelka, svjetlosne instalacije i praznične kućice ispred jedne od najpoznatijih gotičkih katedrala u Evropi.

Posjetioci će moći kupiti tradicionalne božićne ukrase, proizvode lokalnih zanatlija i brojne gastronomske specijalitete. Organizatori su za ovogodišnje izdanje najavili i nove sadržaje, uključujući dodatne prostore za fotografisanje i dječiji vrtuljak.

Osim sajma ispred katedrale, Köln nudi i druge adventske lokacije. Pojedine manifestacije, poput zimskog sajma u starom gradskom jezgru, nastavljaju se i nakon Božića, što je zanimljivo za posjetioce koji u Njemačku putuju krajem decembra.

Koji advent posjetiti i kada krenuti na put?

Za građane Bosne i Hercegovine koji planiraju kraći izlet, Zagreb i Ljubljana predstavljaju praktične opcije, dok Graz nudi mogućnost obilaska brojnih sajmova u relativno malom gradskom prostoru. Beč i Salzburg privlačni su onima koji žele bogatiju adventsku ponudu i obilazak historijskih znamenitosti.

Za putnike koji imaju rodbinu u Njemačkoj, Stuttgart, München, Nürnberg, Frankfurt i Köln nude priliku da porodičnu posjetu spoje s odlaskom na tradicionalne božićne sajmove.

Važno je voditi računa o datumima završetka manifestacija. Većina njemačkih sajmova zatvara se prije Božića ili na Badnjak, dok adventske manifestacije u Zagrebu, Beču, Ljubljani i Salzburgu na pojedinim lokacijama nastavljaju s radom i nakon 25. decembra.

Najljepši adventi 2026. tako nude različite mogućnosti, od jednodnevnih izleta do višednevnih prazničnih putovanja. Prije polaska preporučljivo je provjeriti radno vrijeme odabranog sajma, jer se termini pojedinih lokacija mogu razlikovati od datuma trajanja ukupne manifestacije.