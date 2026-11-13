Tužilaštvo TK objavilo važno uputstvo za građane: Evo šta se dešava ako propustite zakonski rok

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona objavilo je informativnu brošuru za građane u kojoj su objašnjeni rokovi u krivičnom postupku, način njihovog računanja i mogućnosti postupanja ukoliko se rok propusti.

Cilj je građanima približiti zakonska pravila kako zbog nepoznavanja procedura ne bi izgubili mogućnost ostvarivanja svojih procesnih prava.

Brošura pod nazivom „Rokovi u krivičnom postupku“ izrađena je na osnovu članova od 172. do 176. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a sadrži praktična objašnjenja i primjere koji mogu pomoći građanima prilikom podnošenja žalbi i drugih podnesaka.

Jedno od osnovnih pravila jeste da se zakonom propisani rokovi ne mogu produžavati, osim u slučajevima kada je takva mogućnost izričito predviđena zakonom.

Kako se računaju rokovi u krivičnom postupku?

Prema objašnjenju Tužilaštva TK, dan kada građanin primi sudsku odluku ili kada nastupi događaj od kojeg se računa rok ne uračunava se u njegovo trajanje.

To znači da računanje roka koji je određen u danima počinje narednog dana.

Ako posljednji dan roka pada na subotu, nedjelju, državni praznik ili dan kada nadležni organ ne radi, rok se produžava do prvog narednog radnog dana.

Primjera radi, ako osmodnevni rok ističe u subotu, a nadležni organ ne radi, posljednji dan za podnošenje odgovarajućeg podneska bit će ponedjeljak, pod uslovom da nije praznik ili drugi neradni dan.

Šta ako podnesak pošaljete poštom ili pogrešnom sudu?

Građani koji podneske šalju preporučenom poštom trebaju znati da se dan predaje pošiljke pošti smatra danom podnošenja nadležnom organu.

Zbog toga je preporučljivo sačuvati potvrdu o slanju, koja može poslužiti kao dokaz da je podnesak dostavljen u zakonskom roku.

Brošura objašnjava i situacije kada građanin zbog neznanja ili očigledne greške podnesak dostavi nenadležnom sudu.

Ako je podnesak predat ili upućen pogrešnom sudu prije isteka roka, a nadležnom sudu stigne nakon isteka, pod određenim zakonskim uslovima smatrat će se blagovremeno podnesenim.

Propustili ste rok za žalbu? U određenim slučajevima postoji mogućnost povrata

Posebna pažnja posvećena je situacijama u kojima optuženi iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje žalbe.

Zakon u određenim slučajevima omogućava povrat u pređašnje stanje, ali uz strogo propisane uslove.

Optuženi mora podnijeti molbu u roku od osam dana od prestanka razloga zbog kojeg je propustio rok, a uz molbu istovremeno mora dostaviti i žalbu.

Nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja roka, molba za povrat u pređašnje stanje više se ne može podnijeti.

Ovaj postupak odnosi se na propuštanje roka za žalbu na presudu ili rješenje o mjeri sigurnosti, odgojnoj mjeri ili oduzimanju imovinske koristi.

O molbi odlučuje sudija, odnosno predsjednik vijeća koje je donijelo odluku koja se pobija žalbom.

Podnošenje molbe u pravilu ne odgađa izvršenje presude ili rješenja, ali sud može odlučiti da se izvršenje privremeno zaustavi do donošenja odluke.

Tužilaštvo TK savjetuje građanima da čuvaju dokaze o predaji

Iz Kantonalnog tužilaštva TK posebno naglašavaju da građani ne trebaju čekati posljednji dan za podnošenje žalbi i drugih podnesaka.

Preporučuje se da dokumentaciju predaju što ranije i obavezno sačuvaju potvrdu o prijemu, poštansku potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o datumu predaje.

Brošura je informativnog karaktera i ne zamjenjuje odredbe zakona niti stručni pravni savjet. Građani kojima su potrebna dodatna pojašnjenja u konkretnom postupku mogu se obratiti advokatu ili nadležnim pravosudnim institucijama.