Elvis Suljić iz Živinica pritvoren zbog napada nožem na dvije osobe

Elvis Suljić (37) iz Živinica završio je u jednomjesečnom pritvoru zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda. Odluku je donio sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli, prihvativši prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Prema navodima Tužilaštva TK, incident se dogodio 31. oktobra oko 1:20 sati u mjestu Bašigovci kod Živinica, nakon rasprave između osumnjičenog i osoba koje su se nalazile u dvorištu jedne vikendice.

Suljić se sumnjiči da je nožem koji je donio sa sobom više puta posjekao M. B. u predjelu grudnog koša, ruku i nogu. Nakon toga je, prema navodima Tužilaštva, istim nožem ubo A. T. u stomak, nanijevši mu povredu zbog koje je morao biti hitno operisan.

Povrijeđeni A. T. nakon operativnog zahvata smješten je na Odjel intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Elvis Suljić uhapšen neposredno nakon napada

Policijski službenici Policijske uprave Živinice uhapsili su osumnjičenog neposredno nakon događaja. Na mjestu napada obavljen je uviđaj, a nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, nakon čega je Kantonalnom sudu Tuzla predloženo određivanje pritvora.

Iz Tužilaštva TK potvrđeno je da su istražne radnje i potrebna vještačenja u toku.