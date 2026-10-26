Tužilaštvo TK o nesreći na Husinu: Vještaci će utvrditi zbog čega je autobus sletio s ceste

Saobraćajna nesreća na Husinu, koja se dogodila u subotu, 24. oktobra, bit će predmet dodatnih vještačenja kako bi se utvrdile okolnosti i tačan uzrok nesreće u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da istražne radnje još traju te da je preuranjeno donositi zaključke o tome šta je dovelo do nesreće.

Po nalogu dežurnog tužioca, uviđaj i druge istražne radnje provode istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. Nakon završetka potrebnih provjera, Tužilaštvu će biti dostavljen policijski izvještaj s prikupljenim materijalnim dokazima i zapisnikom o obavljenom uviđaju.

U okviru istrage bit će provedena vještačenja mašinske i saobraćajne struke, čiji bi nalazi trebali pomoći u utvrđivanju uzroka nesreće.

Iz Tužilaštva TK naglašavaju da u ovoj fazi ne mogu iznositi detaljnije informacije niti zaključke dok ne zaprime izvještaj policije, kao i nalaze i mišljenja angažovanih vještaka.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u subotu oko 6:10 sati na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, u mjestu Husino, kada je u saobraćajnoj nezgodi učestvovao autobus javnog prevoza putnika.

Nakon nesreće medicinsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zatražilo je sedam osoba. Jedan pacijent, inicijala H. B., zadržan je na bolničkom liječenju na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda donjih ekstremiteta.

Zbog obavljanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta bio je obustavljen, a vozila su preusmjeravana na alternativne pravce.