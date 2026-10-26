Mevlid Jašarević uskoro bi mogao izaći iz zatvora: Sud BiH ga oslobodio novih optužbi

Mevlid Jašarević, koji izdržava 15-godišnju zatvorsku kaznu zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu 2011. godine, uskoro bi mogao izaći na slobodu. U međuvremenu, Sud Bosne i Hercegovine danas ga je prvostepenom presudom oslobodio optužbi za prijetnje zatvorskim službenicama i sprečavanje njihovog rada.

Jašarević se nalazi u državnom zatvoru u Istočnom Sarajevu, gdje služi kaznu zbog napada izvedenog 28. oktobra 2011. godine. Tada je iz automatske puške ispalio približno 100 metaka prema Ambasadi SAD-a, pri čemu je teško ranjen jedan policajac.

Kako piše Detektor, nakon šest mjeseci sudskog postupka Sud BiH zaključio je da Jašarevićevo ponašanje u zatvoru tokom 2024. godine nije sadržavalo zakonske elemente krivičnog djela sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje.

Jašarević oslobođen optužbi za prijetnje službenicama

Prema optužnici, Jašarević je tokom novembra i decembra 2024. godine u dva navrata prijetio zaposlenicama državnog zatvora, nakon što mu nisu odobreni pisani kontakti s osobama s kojima je želio komunicirati.

Tužilaštvo ga je teretilo da je jednoj službenici prijetio fizičkim napadom, navodeći da će uzeti kuhinjski nož i doći u njenu kancelariju.

U drugom slučaju, prema navodima optužnice, pokušao je fizički nasrnuti na službenicu tokom razgovora s drugim zatvorenikom, ali ga je u tome spriječio jedan od zatvorenika. Također je optužen da je upućivao prijetnje službenicama i njihovim porodicama.

Tužilaštvo je tvrdilo da je jedan od incidenata zabilježen zatvorskim videonadzorom, ali je Sudsko vijeće utvrdilo da opisane radnje ne ispunjavaju obilježja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret.

Jašarević i njegovi branioci nisu prisustvovali izricanju presude.

Prvostepena presuda nije pravosnažna, a protiv nje je moguće podnijeti žalbu Apelacionom vijeću Suda BiH.

Izlazak Mevlida Jašarevića iz zatvora najavljen za sutra

Prema ranijim informacijama koje su objavili mediji, Jašarević bi iz zatvora trebao izaći sutra, 27. oktobra, nakon isteka petnaestogodišnje kazne. Sud BiH ranije mu je odredio mjeru obaveznog javljanja nadležnom državnom organu, koja se primjenjuje nakon njegovog izlaska na slobodu.

Njegova advokatica Alma Tabaković ranije je potvrdila da će se Jašarević morati javljati policiji u Sarajevu, u skladu s izrečenim mjerama.

Izvor: Detektor, uz ranije informacije Suda BiH i drugih medija.