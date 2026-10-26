Osam godina od ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića

Osma godišnjica ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića bit će obilježena danas u Sarajevu, polaganjem cvijeća na mjestu njihovog stradanja i obilaskom mjesta ukopa.

Dvojica pripadnika Policijske uprave Novi Grad ubijena su 26. oktobra 2018. godine, dok su obavljala službenu dužnost u naselju Alipašino Polje.

Obilježavanje godišnjice organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava policije i Sindikat policije Kantona Sarajevo, u znak sjećanja na policajce koji su izgubili živote na dužnosti.

Program počinje u 12 sati polaganjem cvijeća na spomen-obilježju u Geteovoj ulici, na mjestu gdje su Šehović i Vujinović ubijeni.

Nakon toga, u 12.40 sati predviđen je obilazak mezara Adisa Šehovića na Šehidskom mezarju Buća Potok, dok će u 13.15 sati delegacije posjetiti mjesto ukopa Davora Vujinovića na groblju Sveti Josip.

U znak sjećanja na stradale policajce i ove godine organizovan je Memorijalni turnir u malom nogometu „Adis & Davor“, čiji je organizator Sindikat policije Kantona Sarajevo.

Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su prije tačno osam godina, a njihovo stradanje ostalo je jedan od najtežih napada na policijske službenike u Kantonu Sarajevo.