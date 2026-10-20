FUP vrši pretrese u Željeznicama FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

Federalna uprava policije (FUP) od jutros provodi pretrese u prostorijama Javnog preduzeća Željeznice FBiH u Sarajevu i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru u vezi sa nezakonitim imenovanjima vd. članova Uprave JP Željeznice.

Pretresi se obavljaju po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Ministrica tog ministarstva je Andrijana Katić, sestra novoizabrane članice Predsjedništva BiH Darijane Katić.

Policijski službenici FUP-a vrše pretrese službenih prostorija i računarske opreme u obje institucije, s ciljem prikupljanja dokaza u okviru istrage zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH.

Za sada nisu saopćeni detalji o konkretnim radnjama koje su predmet istrage niti informacije o eventualnim osumnjičenim osobama.