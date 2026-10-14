Muškarac iz Foče optužen za pranje skoro 90.000 KM

Prevara s navodno namještenim utakmicama i sigurnim kladioničarskim dobicima dovela je do optužnice protiv 40-godišnjeg S. B. iz Foče, kojeg tužilaštvo tereti da je primao i podizao novac koji su oštećeni uplaćivali vjerujući u obećanja o zaradi.

Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu kojom mu se na teret stavlja produženo krivično djelo pranja novca.

Prema navodima Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, optuženi je od 30. januara 2025. do 9. aprila 2026. godine raspolagao novcem za koji je, kako se tvrdi, znao da potiče iz krivičnog djela prevare.

Istragom je obuhvaćeno više novčanih uplata koje su stizale iz različitih država, a novac je podizan putem međunarodnog platnog sistema Western Union.

Lažni profili obećavali sigurnu zaradu na kladionicama

Prema optužnici, prevara je započinjala na društvenim mrežama, gdje su oštećeni stupali u kontakt s osobama koje su se predstavljale putem lažnih profila.

Nudile su im informacije o navodno namještenim sportskim utakmicama i kladioničarskim listićima koji garantuju dobitak. Zauzvrat su tražile novčane uplate, uvjeravajući zainteresovane da će na taj način ostvariti zaradu.

Vjerujući takvim obećanjima, oštećeni su slali novac prema dobijenim instrukcijama, ne znajući da su, prema tvrdnjama tužilaštva, postali žrtve prevare.

Novac podizao u bankama i poštama

Uloga optuženog S. B., kako se navodi u sudski potvrđenoj optužnici, bila je preuzimanje novca koji su uplaćivale oštećene osobe.

Njemu poznate osobe dostavljale su mu kodove potrebne za preuzimanje uplata, nakon čega je odlazio u banke i pošte te uz pokazivanje lične karte podizao novac.

Na ovaj način, prema optužnici, preuzeo je ukupno 86.896,78 KM i dodatnih 1.000 eura.

Tužilaštvo smatra da je optuženi bio svjestan nezakonitog porijekla novca, posebno zbog činjenice da je tokom dužeg perioda preuzimao uplate od velikog broja različitih osoba, uključujući ljude koje nije poznavao.

Uplate su stizale iz više država, u različitim iznosima, a kodovi za podizanje novca dostavljani su mu preko osoba s kojima je bio u kontaktu.

Na teret mu se stavlja da je prihvatanjem, čuvanjem i raspolaganjem takvim novcem omogućavao njegovo uključivanje u legalne novčane tokove.

Protiv S. B. potvrđena je optužnica za produženo krivično djelo pranja novca. Potvrđivanje optužnice ne znači da je optuženi proglašen krivim, a krivična odgovornost utvrđuje se u sudskom postupku.

Prema zvaničnom saopćenju Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju od 13. oktobra, optužnica je podignuta 5. oktobra 2026. godine i potvrđena pred Osnovnim sudom u Foči.