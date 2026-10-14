BiH želi u Eurotransplant, ali ključni koraci još čekaju entitetska ministarstva

Pristupanje Bosne i Hercegovine Eurotransplantu i razvoj transplantacijske medicine bili su među glavnim temama Treće konferencije povodom Evropskog dana darivanja organa, koja je danas održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak poručila je da su na državnom nivou ispunjene sve obaveze iz nadležnosti ovog ministarstva, dok nastavak procesa sada zavisi od entitetskih ministarstava zdravstva.

Konferencija je okupila predstavnike nadležnih institucija, zdravstvene radnike, udruženja pacijenata i organizacije koje se bave promocijom donorstva. Skup je organizovan u okviru kampanje „Budi donor, reci svojima!“, koju tokom oktobra provode Ministarstvo civilnih poslova BiH, Donorska mreža BiH i njihovi partneri.

Donorstvo zavisi od građana, ali i funkcionisanja zdravstvenog sistema

Ministrica Bošnjak naglasila je da je jedan od najvažnijih ciljeva kampanje podizanje svijesti o značaju darivanja organa, ali i jačanje povjerenja građana u transplantacijsku medicinu.

Prema njenim riječima, odluka pojedinca da bude donor predstavlja prvi korak, ali uspješna transplantacija zahtijeva organizovan zdravstveni sistem koji može pravovremeno reagovati.

„Darivanje organa počinje odlukom pojedinca i razgovorom u porodici, ali transplantacija zavisi od sistema. Ako taj sistem ne prepozna donora, ne poveže bolnice i ne reaguje na vrijeme, dobra volja nije dovoljna“, poručila je Bošnjak.

Govoreći o uključivanju Bosne i Hercegovine u Eurotransplant, istakla je da je Ministarstvo civilnih poslova završilo aktivnosti iz svoje nadležnosti te da su za nastavak procesa neophodni konkretni koraci entitetskih zdravstvenih institucija.

Zavod za javno zdravstvo FBiH podržava razvoj transplantacijske medicine

Konferenciji je prisustvovao i direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić sa saradnicima.

On je naglasio da Zavod pruža podršku unapređenju donorstva i transplantacije, kao i aktivnostima koje doprinose boljoj informisanosti građana o značaju darivanja organa.

„Obilježavanje ovog dana je prilika za iskazivanje solidarnosti i podrške svima koji čekaju na transplantaciju, ali i za zahvalnost donorima i njihovim porodicama na ovom plemenitom činu“, rekao je Skočibušić.

Podsjetio je da Zavod kontinuirano prati zdravstvene pokazatelje i kretanje hroničnih bolesti, posebno bubrežnih i kardiovaskularnih oboljenja, koja mogu dovesti do potrebe za transplantacijom.

U tom procesu razvija se i saradnja sa stručnim udruženjima, uključujući Udruženje ljekara za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju bubrega BiH, s kojim je potpisan sporazum o saradnji.

Planirane aktivnosti obuhvataju edukaciju zdravstvenih radnika, organizovanje stručnih skupova, učešće u istraživanjima i unapređenje zdravstvene evidencije koja se odnosi na bolesti bubrega.

Kampanja „Budi donor, reci svojima!“ traje tokom oktobra

Zavod za javno zdravstvo FBiH uključen je u promociju kampanje putem svoje javnozdravstvene platforme, internet stranice i drugih komunikacijskih kanala.

Cilj kampanje je potaknuti građane da razgovaraju s članovima porodice o vlastitoj odluci o darivanju organa, ali i ukazati na potrebu razvoja zdravstvenog sistema koji može omogućiti pravovremene transplantacije.

Aktivnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, Donorske mreže BiH i partnerskih organizacija nastavljaju se tokom cijelog oktobra, s naglaskom na informisanje javnosti, podršku pacijentima koji čekaju transplantaciju i jačanje saradnje među zdravstvenim institucijama.