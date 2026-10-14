Hrvatska uvodi kazne do 5.000 eura: Strožija pravila za vozače

Kazne za saobraćajne prekršaje u Hrvatskoj mogle bi biti znatno povećane, a za najteže prekršaje predviđene su novčane sankcije do 5.000 eura, zatvorska kazna i mogućnost oduzimanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske danas je predstavilo prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama, kojim se posebno nastoji suzbiti opasna vožnja, ilegalne automobilske utrke i nepropisno korištenje električnih romobila.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović istakao je da je osnovni cilj predloženih izmjena smanjenje broja saobraćajnih nesreća i zaštita života građana.

Nove mjere obuhvataju niz prekršaja, od nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepravilnog prevoza djece do organizovanja ilegalnih utrka i objavljivanja snimaka opasne vožnje na društvenim mrežama.

Za ilegalne utrke kazne do 5.000 eura i mogućnost zatvora

Najstrožije sankcije predviđene su za organizatore i učesnike ilegalnih automobilskih utrka. Prema prijedlogu, novčane kazne kretale bi se od 2.000 do 5.000 eura, uz mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanja vozila i zabrane upravljanja.

Božinović je upozorio na sve češća okupljanja ljubitelja automobila na kojima dolazi do opasnih vožnji, driftanja i demonstriranja brzine.

Posebno je naglasio da javne saobraćajnice ne mogu služiti kao mjesta za utrkivanje i ugrožavanje drugih učesnika u saobraćaju.

Strožije kažnjavanje planirano je i za snimanje te objavljivanje vlastite opasne vožnje na društvenim mrežama, što je posljednjih godina postalo sve prisutnije među pojedinim vozačima.

Roditeljima kazne do 3.000 eura zbog električnih romobila

Značajne promjene očekuju i korisnike električnih romobila, posebno roditelje maloljetne djece.

Predložene su kazne od 1.000 do 3.000 eura za roditelje i staratelje koji djeci mlađoj od 14 godina omogućavaju upravljanje električnim romobilima. Isti raspon kazni predviđen je i za korištenje romobila čija snaga premašuje zakonski dozvoljene vrijednosti.

Kazna za vožnju bez zaštitne kacige i nepropisno kretanje romobilom trebala bi iznositi 100 eura.

Najavljeno je i uvođenje obaveznog evidentiranja i označavanja električnih romobila, čime bi se omogućila bolja kontrola njihovog korištenja.

Božinović je upozorio da električni romobili nisu igračke te da nepravilna upotreba može dovesti do teških povreda, pa čak i smrtnih posljedica.

Veće kazne za sigurnosni pojas, prevoz djece i parkiranje

Predložene izmjene donose povećanje kazni i za prekršaje koje vozači svakodnevno čine.

Kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa povećala bi se sa sadašnjih 130 na 200 eura. Isti iznos predviđen je za nepropisan prevoz djece u automobilima.

Za nepropisno parkiranje kojim se ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa odvijanje saobraćaja predložena je kazna od 300 eura.

Povećanje sankcija odnosi se i na nepostupanje po naredbama policijskih službenika, za šta bi kazne iznosile od 1.320 do 2.650 eura.

Prošle godine na hrvatskim cestama poginula 261 osoba

Prema podacima hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom 2025. godine u saobraćajnim nesrećama poginula je 261 osoba, što je za 22 više nego godinu ranije.

Božinović je naveo da je tokom 2026. godine zabilježeno 22 smrtna slučaja manje u odnosu na isti period prethodne godine, ali da je potrebno nastaviti s mjerama za povećanje sigurnosti na cestama.

Hrvatska se, prema njegovim riječima, suočava s povećanim brojem vozila, intenzivnijim saobraćajem i velikim brojem turista, što dodatno zahtijeva odgovornije ponašanje učesnika u saobraćaju.

Predložene kazne još nisu stupile na snagu. Nacrt zakonskih izmjena treba proći javno savjetovanje i daljnju proceduru usvajanja prije početka primjene novih pravila.