Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.10.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Živinica u naseljima Selimi, Kovači, Čokići, Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje i Bašigovci Livade u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 16.10.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle u dijelu ulica Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Đure Đakovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Grada Živinica:

– u naselju Selimi u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.