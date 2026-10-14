Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 15.10.2026. godine (četvrtak) na području:
- Grada Živinica u naseljima Selimi, Kovači, Čokići, Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje i Bašigovci Livade u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
Dana 16.10.2026. godine (petak) na području:
- Grada Tuzle u dijelu ulica Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Đure Đakovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
- Grada Živinica:
– u naselju Selimi u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.
- Općine Kalesija u naseljima Gornji Rainci, Lipovice i Meškovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
- Grada Gradačca u naseljima Porebrice, Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelovče Selo Vodovod, Kamberi, Avramovina, Ćuste, Grabov Gaj, Kamberi Centar, Gluhe, Mionica, Imširi, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Peštalići, Alibašići i Kerep Mlin u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Općine Sapna na području MZ Vitinica, MZ Kovačevići i MZ Gaj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.