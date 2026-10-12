Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.10.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u dijelu ulica Fra Grge Martića i Pazar u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naselju Čojluk Polje u vremenu 09:00 do 15: 00 sati.

Dana 14.10.2026. godine (srijeda) na području Grada Tuzle u naseljima: Bukinje, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije u TK

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