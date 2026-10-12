Volite spavati tokom dana? Evo kada popodnevna dremka može narušiti noćni san

Popodnevna dremka može pomoći u vraćanju energije, poboljšanju koncentracije i raspoloženja, ali vrijeme odmora ima važnu ulogu. Neuronaučnica i stručnjakinja za san Chelsie Rohrscheib upozorava da spavanje nakon 16 sati može otežati uspavljivanje navečer i negativno utjecati na kvalitet noćnog sna.

Kratko spavanje tokom dana mnogima je način da se oporave od umora, posebno nakon noći u kojoj nisu dovoljno spavali. Međutim, prema riječima stručnjaka, dremka ne mora uvijek imati željeni učinak.

Kako je Rohrscheib objasnila za Eating Well, kasno poslijepodnevno drijemanje može poremetiti prirodni ritam spavanja i budnosti, zbog čega se osoba navečer može osjećati odmornije nego što bi trebala.

Zašto popodnevna dremka nakon 16 sati nije najbolji izbor?

Tokom dana, dok smo budni, u organizmu se postepeno povećava potreba za snom. Taj proces poznat je kao pritisak spavanja i jedan je od glavnih mehanizama koji nam pomažu da navečer zaspimo.

Ako osoba odspava u kasnim poslijepodnevnim satima, dio te potrebe za snom se smanjuje. Zbog toga se može dogoditi da u uobičajeno vrijeme odlaska u krevet ne osjeća dovoljno umora.

Posljedice mogu biti otežano uspavljivanje, češća buđenja tokom noći i osjećaj nedovoljne odmorenosti sljedećeg jutra.

Stručnjakinja ističe da je posebno problematično drijemanje nakon 16 sati, jer kod osoba s uobičajenim dnevnim rasporedom može ometati prirodni ciklus spavanja.

Koliko bi trebala trajati idealna dnevna dremka?

Prema preporukama koje prenosi Eating Well, najbolje je ograničiti dnevni odmor na 20 do 30 minuta.

Takvo trajanje može pomoći u povećanju budnosti i smanjenju umora, uz manju vjerovatnoću da će osoba nakon buđenja osjećati omamljenost.

Za osobe koje imaju uobičajen raspored spavanja tokom noći, preporučeni period za dremku je između 12 i 14 sati. Tada kratki odmor uglavnom manje utječe na večernje uspavljivanje nego spavanje u kasnijim satima.

Ipak, potrebe za snom razlikuju se od osobe do osobe, naročito kod onih koji rade u smjenama ili imaju drugačiji dnevni ritam.

Kada svakodnevna potreba za spavanjem može biti znak problema?

Povremena popodnevna dremka nije nužno razlog za zabrinutost. Međutim, ako se potreba za spavanjem tokom dana javlja svakodnevno, čak i nakon dovoljno sati noćnog odmora, moguće je da kvalitet sna nije zadovoljavajući.

Na to mogu ukazivati i poteškoće s uspavljivanjem, učestala buđenja ili osjećaj iscrpljenosti odmah nakon ustajanja.

Stručnjaci preporučuju praćenje vlastitih navika spavanja, uključujući vrijeme odlaska u krevet, buđenja i trajanje dnevnih odmora. Takve bilješke mogu pomoći u prepoznavanju navika koje narušavaju san.

Ukoliko umor traje duže vrijeme ili ometa svakodnevno funkcionisanje, preporučuje se razgovor s ljekarom kako bi se utvrdilo postoji li problem s kvalitetom sna ili neko drugo zdravstveno stanje.