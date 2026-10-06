Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.10.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Gračanice u naseljima Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletno naselje Gornji Doborovci i Doborovci u periodima od 09:00 do 09:30 i od 15:00 do 15:30 sati, a kompletno naselje Straževac od 09:00 do 15:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima Kovači, Čokići, Bašigovci, Bašigovci Novo Naselje, Bašigovci Livade,

Pobrđani, Podoljani i Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima Brateljevići, Hotani i Drinjače u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenika:

– u naselju Previle kod Pilane u vremenu od 11:00 do 15:00 sati,

– u naselju Donji Moranjci Kovačevići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima Gornji Moranjci i Češljugovača u vremenu od 11:30 do 15:00 sati.

Dana 08.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Srebrenika u naseljima Lisovići, Brezik, Podorašje Ahmetovići i Krušik u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima Hazna, Vida, Vida Kamenik, Svirac, Skenderi, Mejremići, Rakija, Humke, Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Rajska Iverovac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Tuzle:

– u naselju Milešići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska poljana, Hrvatska poljana, Klade i Kiseljak u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Grada Lukavca u naseljima Jaruške i Orahovica u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.