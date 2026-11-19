Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 20.11.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama Slavinovići do 6, 6A, 6B, 6C,8, 10, Hotel Tehnograd u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u ulicama 27.jula i Husinskih brigada u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenika u naseljima Gornji Moranjci, Čekanići Gornji, Čekanići Donji, Falešići i Brničani u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Kladanj u naseljima Tarevo, Čitluk, Luke i Crijevčići u vremenu od 09:30 do 14: 30 sati. Grada Gračanice:

– u naseljima Žuže i Vranovići od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima Doborovci i Gornji Doborovci. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 21.11.2026. godine (subota) na području:

Grada Gračanice:

– u naseljima Pribava i Donja Lohinja, te u dijelu naselja Gornja Lohinja (Đurići i Mitrovići) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u dijelu naselja Bijela Polja, u naselju Podgaj, te u dijelu naselja Brčanska Malta od Sax benziske pumpe do Bingo benziske pumpe iznad puta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.