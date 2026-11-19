Nove liste lijekova u FBiH objavljene su na službenoj stranici Federalnog ministarstva zdravstva, a obuhvataju lijekove koji se izdaju na recept, terapije koje se koriste u bolnicama i lijekove koji se finansiraju iz federalnog Fonda solidarnosti.

Za pacijente je posebno važno da će se nova Lista lijekova Fonda solidarnosti primjenjivati od 1. jula 2027. godine, dok pravo na lijekove na recept zavisi i od kantonalnih pozitivnih listi.

Nove odluke objavljene su u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 91/26. Federalno ministarstvo zdravstva omogućilo je građanima uvid u njihov sadržaj, kako bi mogli provjeriti koji su lijekovi obuhvaćeni pojedinim listama.

Koje lijekove pacijenti mogu dobiti na recept?

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja predstavlja osnov prema kojem se utvrđuje koje lijekove pacijenti mogu dobiti na recept, bez plaćanja ili uz određenu participaciju.

Međutim, objavljivanje federalne liste ne znači da je svaki lijek s tog spiska automatski dostupan svim osiguranicima u Federaciji BiH pod jednakim uslovima.

Federalna lista sadrži generičke nazive lijekova, odnosno nazive njihovih aktivnih supstanci. Na osnovu nje kantonalna ministarstva zdravstva izrađuju pozitivne liste, koje sadrže i zaštićene, odnosno komercijalne nazive lijekova određenih proizvođača.

Zbog toga pacijenti koji žele provjeriti mogu li određeni lijek dobiti na recept, kao i da li se lijek plaća u cijelosti, djelimično ili je besplatan, informacije trebaju zatražiti od nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva ili zavoda zdravstvenog osiguranja.

Federalno ministarstvo zdravstva naglašava i da cijene navedene na federalnoj listi ne predstavljaju nužno konačne maloprodajne cijene lijekova u apotekama.

Nova Lista lijekova Fonda solidarnosti primjenjuje se od 1. jula 2027. godine

Posebnu pažnju izaziva nova Lista lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, jer se iz ovog fonda finansiraju određene terapije u okviru federalnog programa zdravstvene zaštite.

Za razliku od lijekova koji se propisuju na osnovu kantonalnih pozitivnih listi, lijekovi Fonda solidarnosti finansiraju se sredstvima federalnog fonda, prema propisanim medicinskim kriterijima i procedurama.

Nova Lista lijekova Fonda solidarnosti neće se primjenjivati odmah, nego od 1. jula 2027. godine. To je posebno značajno za pacijente koji prate promjene u dostupnosti terapija, jer sama objava nove liste ne znači da se lijekovi navedeni u njoj već mogu ostvariti prema novim pravilima.

Pacijenti koji koriste terapije iz ovog programa trebaju se o uslovima ostvarivanja prava informisati kod nadležnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Objavljena i nova lista lijekova za bolničko liječenje

Treća objavljena odluka odnosi se na Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

Ova lista obuhvata lijekove namijenjene liječenju pacijenata u bolničkim zdravstvenim ustanovama i razlikuje se od pozitivnih listi na osnovu kojih građani podižu lijekove na recept u apotekama.

Način primjene bolničkih lijekova zavisi od medicinske indikacije, odluke nadležnog ljekara i pravila zdravstvene ustanove u kojoj se pacijent liječi.

Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je sve tri odluke, čime je građanima omogućen direktan uvid u njihov sadržaj.

Uvid u nove liste lijekova dostupan je na službenoj stranici Federalnog ministarstva zdravstva.