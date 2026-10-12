Nestašica lijekova u BiH: Prijavljeni prekidi isporuke više važnih terapija

Nestašica lijekova u BiH obuhvata više preparata koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući pojedine onkološke terapije. Prema dokumentu koji sadrži obavještenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, za više lijekova prijavljeni su privremeni prekidi prometa, dok je za jedan preparat navedena odluka o trajnom prestanku stavljanja u promet.

Među lijekovima za koje su prijavljeni problemi u snabdijevanju nalaze se Bondronat, Eligard, Recormon, Carboplasin, Armisarte, Plivatinib i Ecansya. U dokumentu se navodi i Eprex, za koji je donesena odluka da se ne podnosi zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje u promet.

Kao najčešći razlozi prekida navode se kašnjenja u proizvodnji i isporuci, reorganizacija proizvodnih procesa te poteškoće u osiguravanju dovoljnih količina za tržište Bosne i Hercegovine.

Nestašica lijekova u BiH: Koje terapije su obuhvaćene?

Za lijek Bondronat, koji sadrži ibandronsku kiselinu, prijavljen je privremeni prekid prometa zbog kašnjenja u proizvodnji. U dokumentu je kao posljednji očekivani rok trajanja nestašice naveden 30. septembar 2026. godine.

Privremeni prekid prijavljen je i za Eligard, lijek koji sadrži leuprorelin i koristi se u liječenju određenih hormonski zavisnih oboljenja, uključujući rak prostate. Razlog su kašnjenja u proizvodnji i isporuci za tržište BiH, a očekivani datum ponovne dostupnosti nije preciziran.

Za Recormon, koji sadrži epoetin beta i koristi se u liječenju određenih oblika anemije, prijavljeni su poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju. Prema dostavljenim podacima, očekivani period prekida produžen je do 1. jula 2028. godine.

Problemi su prijavljeni i za Carboplasin, lijek koji sadrži karboplatin i primjenjuje se u liječenju određenih malignih oboljenja. Kao razlog privremenog prekida navedena je nadogradnja proizvodnog postrojenja, a posljednji navedeni rok trajanja prekida je 30. novembar 2026. godine.

Za lijek Armisarte, koji sadrži pemetreksed, prijavljen je nedostatak dovoljnih količina za tržište BiH usljed reorganizacije proizvodnje. Očekivani period nestašice produžen je do 31. oktobra 2026. godine.

Na spisku su i Plivatinib, koji sadrži imatinib, te Ecansya, lijek s aktivnom supstancom kapecitabin. Za oba su prijavljeni problemi u proizvodnji, pri čemu su posljednji navedeni rokovi prekida već istekli.

Za jedan lijek navedena odluka o trajnom prekidu prometa

Za lijek Eprex, koji sadrži epoetin alfa, navedena je odluka o nepodnošenju zahtjeva za obnovu dozvole za stavljanje u promet.

Kao razlog navedeni su komercijalni razlozi i dostupnost alternativnih terapija, odnosno biosimilara epoetina alfa.

U dokumentu se navodi i ranija obavijest proizvođača Sandoz o planiranom povlačenju lijeka Leuprostin, koji sadrži leuprorelin, s tržišta Bosne i Hercegovine.

Za fingolimod navedeno uredno snabdijevanje

U posebnom dijelu dokumenta navedene su informacije o lijeku fingolimod, koji se koristi u liječenju multiple skleroze.

Nakon obavještenja o povlačenju jedne serije lijeka proizvođača Zentiva, navedeno je da se zdravstvene ustanove od januara 2026. godine kontinuirano snabdijevaju lijekom fingolimod proizvođača Teva.

Prema dostavljenoj obavijesti, snabdijevanje se odvija uredno i nisu prijavljene poteškoće u dostupnosti ovog lijeka.

Podaci o prekidima prometa odnose se na konkretne lijekove, jačine i farmaceutske oblike navedene u dokumentaciji, a ne nužno na sve lijekove s istom aktivnom supstancom.

Pacijenti koji koriste neku od navedenih terapija ne trebaju samostalno prekidati ili mijenjati liječenje, već se o dostupnosti propisanog lijeka i mogućim terapijskim alternativama trebaju konsultovati s nadležnim ljekarom ili farmaceutom.