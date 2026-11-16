Nekoliko lijekova nedostaje na tržištu BiH

Dostupnost pojedinih lijekova na tržištu Bosne i Hercegovine i dalje je otežana. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, evidentirani su privremeni prekidi u snabdijevanju za četiri lijeka, dok za jedan nije zatraženo produženje dozvole za promet.

Informacije su sadržane u zabilješci od 13. novembra 2026. godine, a kao glavni razlozi nedostupnosti navode se poteškoće u proizvodnji, kašnjenja u isporuci i reorganizacija proizvodnih kapaciteta. Za dio lijekova poznati su okvirni rokovi ponovne uspostave snabdijevanja, dok za neke još nema preciznih informacija.

Među lijekovima čija je dostupnost ograničena nalazi se Eligard 7,5 mg, koji sadrži aktivnu supstancu leuprorelin. Prekid snabdijevanja prijavljen je još 28. oktobra 2025. godine, a povezan je s problemima u proizvodnji i isporuci. Za sada nije poznato kada bi ovaj lijek ponovo mogao biti redovno dostupan.

Problemi su zabilježeni i kod lijeka Recormon 2.000 internacionalnih jedinica, koji sadrži epoetin beta, a proizvodi ga švicarska kompanija Roche. Zbog poteškoća u proizvodnom procesu i distribuciji očekuje se da bi prekid snabdijevanja mogao potrajati do 1. jula 2028. godine.

Na spisku se nalazi i Carboplasin 50 mg/5 ml, lijek s aktivnom supstancom karboplatin, koji se koristi kao koncentrat za pripremu rastvora za infuziju. Do problema je došlo zbog unapređenja sterilnog proizvodnog postrojenja, a kao očekivani datum završetka nestašice naveden je 30. novembar 2026. godine.

Prekid dostupnosti prijavljen je i za Armisarte, koncentrat za infuziju koji sadrži pemetreksed. Razlog je reorganizacija proizvodnje zbog koje proizvođač nije mogao osigurati dovoljne količine za tržište BiH. Kao okvirni datum okončanja nestašice naveden je 31. oktobar 2026. godine, ali nije potvrđeno da je redovno snabdijevanje nakon tog datuma uspostavljeno.

Eprex trajno povučen iz prometa

Poseban slučaj predstavlja lijek Eprex 2.000 internacionalnih jedinica, koji sadrži epoetin alfa. Za ovaj lijek nije podnesen zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje u promet, a kao razlog navedeni su komercijalni interesi. Prekid prometa označen je kao trajan, počevši od 27. juna 2026. godine.

U dokumentaciji se navodi da za pacijente postoje alternativne terapijske mogućnosti, uključujući biosimilare epoetina alfa.

Također, kompanija Sandoz je još 10. juna 2025. godine obavijestila nadležne o planiranom povlačenju lijeka Leuprostin 3,6 mg, koji također sadrži leuprorelin. Međutim, u dostupnim podacima nije preciziran rok završetka povlačenja.

S druge strane, snabdijevanje lijekom fingolimod, koji se koristi u terapiji multiple skleroze, prema informacijama Zavoda odvija se bez poteškoća.

Nakon povlačenja jedne serije fingolimoda proizvođača Zentiva, od januara 2026. godine osigurano je kontinuirano snabdijevanje lijekom drugog proizvođača, kompanije Teva. Prema dostupnim informacijama, isporuke se odvijaju uredno i nema pokazatelja koji bi ukazivali na ugrožavanje kontinuiteta terapije.

Iz nadležnih podataka posebno je važno izdvojiti da se prijavljeni prekidi odnose na konkretne lijekove, njihove proizvođače, jačine i farmaceutske oblike. To ne znači da su nedostupni svi lijekovi koji sadrže iste aktivne supstance.