U Tuzlanskom kantonu danas oblačno uz povremenu kišu

Adin Jusufović
Vremenska prognoza: Pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje. Slično vrijeme zadržava se i na području Tuzlanskog kantona, gdje tokom dana povremeno pada kiša.

U Tuzli je jutros temperatura oko pet stepeni Celzijusa, dok se tokom dana očekuje porast do 12 stepeni. Kiša je moguća u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a tokom večeri očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti.

Građanima se savjetuje oprez prilikom kretanja i vožnje zbog mokrih kolovoza i povremenih padavina.

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