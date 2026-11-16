U Tuzlanskom kantonu danas oblačno uz povremenu kišu

U Bosni i Hercegovini danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje. Slično vrijeme zadržava se i na području Tuzlanskog kantona, gdje tokom dana povremeno pada kiša.

U Tuzli je jutros temperatura oko pet stepeni Celzijusa, dok se tokom dana očekuje porast do 12 stepeni. Kiša je moguća u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a tokom večeri očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti.

Građanima se savjetuje oprez prilikom kretanja i vožnje zbog mokrih kolovoza i povremenih padavina.