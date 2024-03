Danas temperature do 12 stepeni, povoljna i biometeorološka prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u sjeveroistočnim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiša, uglavnom u jutarnjim satima.

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stupnjeva.

Dodatna stabilizacija vremenskih prilika povoljno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje. Temperature će tokom jutra biti niže u odnosu na protekli period, ali ne suviše, čemu bi trebali posvetiti pažnju i prikladnije se odjenuti. U dijelu Bosne, nešto duže zadržavanje naoblake i pojava magle u prijepodnevnim satima, mogu uzrokovati manje poteškoće osjetljivim osobama. U nastavku dana ugodnije u cijeloj zemlji, uz više sunca i postepeno zatopljenje.