Lijepa priča iz Sarajeva: Džan Ramić jutarnjim treninzima okuplja mlade

Džan Ramić okuplja mlade na jutarnjim treninzima: U jednom sarajevskom naselju vježbalo više od 80 ljudi

Fitness trener Džan Ramić pokrenuo je neobičan sportski izazov u Sarajevu, tokom kojeg će u novembru organizovati 30 zajedničkih treninga u 30 različitih naselja. Njegova inicijativa već je privukla veliki broj mladih koji se u ranim jutarnjim satima okupljaju kako bi zajedno vježbali, družili se i razvijali zdrave životne navike.

Ideja je nastala nakon njegovog septembarskog izazova, kada je tokom 30 dana klanjao sabah-namaz u 30 različitih džamija, a potom trčao kući. Snimke tih aktivnosti objavljivao je na društvenim mrežama, nakon čega su uslijedili pozivi građana da posjeti njihove zajednice i organizuje zajednička okupljanja.

Kako je ispričao za Klix.ba, upravo su pozitivne reakcije i zainteresovanost mladih bili razlog da pokrene novi projekat.

Prvi trening održan je na Dobrinji, gdje je Ramić odrastao. Očekivao je tek nekoliko učesnika, ali se pojavilo 25 osoba, među kojima su bile i dvije djevojke. Interesovanje je nastavilo rasti, a na jednom od treninga u Buća Potoku okupilo se više od 80 ljudi.

Za trening nisu potrebni teretana i skupa oprema

Džan Ramić kroz svoje treninge nastoji pokazati da fizička aktivnost ne zahtijeva posebne uslove niti velika finansijska ulaganja. Vježbe prilagođava prostoru u kojem se učesnici okupljaju, koristeći parkove, stepenice, klupe i druge dostupne površine.

Ističe da se kvalitetan trening može održati i bez ikakve opreme, uz jednostavne vježbe poput sklekova, čučnjeva i trčanja. Ni hladno vrijeme, prema njegovim riječima, ne bi trebalo predstavljati prepreku za bavljenje sportom.

Posebno ga raduje dolazak djece i tinejdžera, jer smatra da upravo među najmlađima ovakve aktivnosti mogu imati najveći utjecaj. Zajednički treninzi, osim fizičke aktivnosti, pružaju priliku za upoznavanje, druženje i međusobnu podršku.

Inicijativu su prepoznali i građani koji žele pomoći njenom razvoju. Nakon što je jedan anonimni donator izdvojio 500 KM za nagrađivanje pet najaktivnijih učesnika, počele su pristizati i druge donacije u novcu, odjeći, hrani i sportskoj opremi.

Džan Ramić želi proširiti fitness izazov i na druge gradove

Ramićeva namjera nije samo povećati broj ljudi koji redovno vježbaju, nego i ponuditi mladima alternativu sadržajima kojima svakodnevno posvećuju pažnju na društvenim mrežama i televiziji.

U razgovoru za Klix.ba poručio je da želi mlade udaljiti od reality programa i estradnih sadržaja te ih motivisati da vrijeme ulažu u vlastiti razvoj.

Smatra da se kroz sport mogu izgraditi snažnije zajednice u kojima će mladi jedni druge podsticati na pozitivne promjene.

Planira da se slični treninzi u budućnosti organizuju i izvan Sarajeva. Već sredinom decembra namjerava realizovati višednevni projekat u Mostaru, gdje će grupa mladića zajedno trenirati, planinariti i učestvovati u edukativnim aktivnostima.

Prema njegovim najavama, program u Mostaru uključivat će i goste koji će učesnicima održati predavanja i treninge.