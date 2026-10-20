Nova pravila za trgovinu zlatom i srebrom u FBiH: Šta se mijenja?

Trgovina zlatom i srebrom u FBiH mogla bi biti uređena novim pravilima koja bi trebala osigurati bolju zaštitu kupaca, spriječiti nelegalnu prodaju i pojednostaviti kontrolu predmeta od plemenitih metala.

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima od plemenitih metala, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru uz prijedlog da se razmatra po hitnom postupku.

Izmjene je predložilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a cilj je uskladiti domaće propise s međunarodnim standardima i omogućiti efikasniji nadzor nad ovom djelatnošću.

Nova zakonska rješenja odnose se na ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih metala, postupke kojima se provjerava njihova usklađenost s propisanim zahtjevima.

Trgovina zlatom i srebrom uz strožiju kontrolu

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na mogućnost da ispitivanje i žigosanje zlatnih, srebrnih i drugih predmeta od plemenitih metala, osim laboratorije u sastavu nadležnog Zavoda, obavljaju i druge ovlaštene laboratorije.

Da bi dobile takvo ovlaštenje, laboratorije će morati ispunjavati propisane tehničke, stručne i kadrovske uslove te prethodno proći postupak akreditacije kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine.

Akreditacija će se provoditi prema međunarodno priznatom standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2017, koji se odnosi na kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.

Prema obrazloženju predlagača, širenje mreže ovlaštenih laboratorija trebalo bi omogućiti dostupnije usluge i brže provođenje postupaka ispitivanja i žigosanja na području Federacije BiH.

Manji troškovi za dobavljače plemenitih metala

Predložene izmjene predviđaju i preuzimanje Registra dobavljača predmeta od plemenitih metala s državnog nivoa, gdje se trenutno vodi pri Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Budući da većina dobavljača već posjeduje rješenja o dodjeli znaka odgovornosti i izrađene odgovarajuće žigove, cilj je omogućiti prijenos postojećih podataka uz minimalne dodatne troškove za privredne subjekte.

Time bi se trebalo izbjeći nepotrebno ponavljanje administrativnih postupaka i olakšati poslovanje firmama koje se bave proizvodnjom i prometom predmeta od plemenitih metala.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navode da se predloženim rješenjima nastoji uspostaviti transparentan, nepristrasan i decentraliziran sistem kontrole, uz zaštitu potrošača i suzbijanje nelegalne trgovine.

Prijedlog zakona tek treba proći parlamentarnu proceduru, a predložene izmjene neće se primjenjivati dok ne budu usvojene i ne stupe na snagu.