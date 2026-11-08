Veliki uspjeh Karate kluba DO Tuzla: Balkansko zlato Šejle Aščić i 31 medalja na domaćem terenu

Karate klub DO Tuzla ostvario je dva velika uspjeha ovog vikenda, osvojivši 31 medalju i tri pehara na 26. otvorenom prvenstvu Tuzle, dok je članica kluba Šejla Aščić postala prvakinja Balkana u juniorskoj kategoriji do 66 kilograma. Tuzlanski karatisti tako su istovremeno ostvarili zapažene rezultate na domaćem i međunarodnom takmičenju.

Na Otvorenom prvenstvu Tuzle, održanom jučer u organizaciji Karate kluba Forma, takmičari Karate kluba DO osvojili su ukupno 15 zlatnih, 12 srebrenih i četiri bronzane medalje. Ovim rezultatom zauzeli su prvo mjesto u ukupnom plasmanu klubova.

Uz medalje, klubu su pripala i tri pehara, za najuspješniji klub turnira, najbrojniji klub te najuspješnijeg pojedinca, a to priznanje osvojio je Dani Sejdić.

Šejla Aščić osvojila zlato na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

Poseban uspjeh za Karate klub DO Tuzla ostvarila je Šejla Aščić, koja je na 26. Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore do 21 godine u Istanbulu osvojila zlatnu medalju u kategoriji juniorki do 66 kilograma.

Prvenstvo se održava od 6. do 8. novembra, uz učešće 1.140 takmičara iz 13 država.

Aščić je na putu do titule balkanske prvakinje ostvarila pet pobjeda. Takmičenje je otvorila pobjedom protiv predstavnice Turske rezultatom 7:3, nakon čega je savladala takmičarku iz Srbije odlukom sudija 3:2, poslije rezultata 1:1.

U narednom meču pobijedila je predstavnicu Bosne i Hercegovine rezultatom 9:1, a zatim još jednu takmičarku iz Srbije sa 1:0.

U finalnoj borbi bila je bolja od predstavnice Srbije rezultatom 7:1, čime je osvojila titulu prvakinje Balkana.

Iz kluba su istakli da je osvajanju zlatne medalje značajno doprinio i selektor Ante Katić, koji je vodio Aščić kroz svih pet borbi.

Karate klub DO Tuzla najuspješniji na domaćem turniru

Dok je Aščić ostvarivala uspjeh u Istanbulu, njene klupske kolege nastupile su na 26. otvorenom prvenstvu Tuzle, gdje su osvojile prvo mjesto u ukupnom plasmanu.

Sa 31 medaljom Karate klub DO Tuzla bio je najuspješniji klub turnira, a osvojio je i priznanje za najveći broj učesnika.

Za najuspješnijeg takmičara turnira proglašen je Dani Sejdić, čime je tuzlanski klub zaokružio nastup s tri velika pehara.

Iz uprave kluba čestitali su svim takmičarima, a posebnu zahvalnost uputili trenerima Stefani Krešić, Lorenu Šariću i Lejli Arapović za njihov rad i doprinos ostvarenim rezultatima.

Tokom jednog vikenda Karate klub DO Tuzla tako je osvojio titulu balkanske prvakinje, 31 medalju na domaćem takmičenju i tri pehara, uključujući priznanje za najuspješniji klub Otvorenog prvenstva Tuzle.