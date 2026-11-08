Zabrinjavajući podaci iz Tuzle: Kod više od polovine hospitaliziranih maloljetnika pronađeni tragovi droge

Ovisnost među maloljetnicima u Tuzli postaje sve ozbiljniji zdravstveni i društveni problem, a posebno zabrinjava podatak da su kod više od polovine djece i adolescenata obuhvaćenih prošlogodišnjim istraživanjem među hospitaliziranim pacijentima pronađeni tragovi psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, ustanove za liječenje ovisnosti u Tuzlanskom kantonu suočavaju se s popunjenim kapacitetima i nedostatkom odgovarajućeg smještaja za maloljetnike.

Na problem je upozorila Nermina Kravić, voditeljica Odjela za dječiju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, govoreći za BHRT o rezultatima istraživanja provedenog tokom 2025. godine.

Analize urina pokazale su prisustvo neke od psihoaktivnih supstanci kod više od polovine hospitaliziranih maloljetnika obuhvaćenih istraživanjem. Ovaj podatak odnosi se na bolničke pacijente, a ne na ukupnu populaciju djece i mladih u Tuzlanskom kantonu.

Ovisnost među maloljetnicima sve veći izazov za zdravstvene ustanove

Ljekari Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla svakodnevno se susreću s različitim oblicima ovisnosti. Pored upotrebe psihoaktivnih supstanci, među mladima se bilježe i problemi povezani s kockanjem te pretjeranim korištenjem interneta.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da pojedine osobe počinju eksperimentisati s psihoaktivnim supstancama još tokom osnovnoškolskog obrazovanja.

U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena službena evidencija koja bi pokazala ukupan broj osoba s problemima ovisnosti, zbog čega je teško precizno procijeniti razmjere ovog problema.

Centar u Smolućoj popunjen, formirane liste čekanja

S problemom nedovoljnih kapaciteta suočava se i Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca.

Direktor Centra Mevludin Joldić ističe da im se gotovo svakodnevno obraćaju osobe koje traže savjetovanje ili prijem na rehabilitaciju.

Trenutno je u Centru smješteno 20 korisnika, dok su zbog popunjenih kapaciteta formirane liste čekanja.

Korisnici tokom boravka prolaze psihoterapijske i radno-okupacijske programe. Osim stručnog tretmana, učestvuju u šivanju, radu na CNC mašinama, poslovima u plasteniku i proizvodnji namirnica za potrebe ustanove.

Tokom prošle godine kroz rehabilitacijske programe Centra prošlo je ukupno 89 korisnika.

Tuzlanskom kantonu nedostaje ustanova za liječenje maloljetnika

Jedan od najvećih problema predstavlja nedostatak specijalizovanog smještaja za djecu i adolescente koji imaju probleme s ovisnošću.

Iako se roditelji maloljetnika obraćaju Centru u Smolućoj, ova ustanova ne može primati djecu na smještaj i rehabilitaciju. Maloljetnicima i njihovim porodicama mogu se pružiti savjetodavne usluge.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju na potrebu osnivanja specijalizovane ustanove koja bi omogućila odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju maloljetnih osoba u Tuzlanskom kantonu.

Joldić naglašava da ovisnost zahtijeva stručni pristup i da traženje pomoći ne treba biti razlog za stigmatizaciju.

Iskustva Centra pokazuju da su se pojedini korisnici nakon završenog programa rehabilitacije zaposlili, osnovali porodice i ponovo uključili u svakodnevni život.