Pritvor za dvojicu osumnjičenih zbog droge, pronađen kilogram amfetamina

Selma Jatić
Pritvor za dvojicu osumnjičenih zbog droge, pronađen kilogram amfetamina

Općinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Kariću (23) iz Živinica i Tariku Hasiću (22) iz Kladnja, osumnjičenima za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Karić se tereti i za krivično djelo iz Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni kao saučinitelji počinili krivično djelo u vezi s drogom.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Živinice, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK 21. oktobra 2026. godine pretresli su dva stana i pomoćne objekte koje su koristili osumnjičeni.

U stanu koji je koristio Karić pronađena su dva paketića sa po 30 grama amfetamina i marihuane, kao i pištolj.

U iznajmljenom stanu koji su zajedno koristili Karić i Hasić pronađeno je više od kilogram amfetamina, oko 150 grama marihuane pripremljene za dalju prodaju, digitalna vaga i drugi predmeti koji se dovode u vezu s opojnim drogama.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene. Istražne radnje su u toku.

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