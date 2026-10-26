Pritvor za dvojicu osumnjičenih zbog droge, pronađen kilogram amfetamina

Općinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Kariću (23) iz Živinica i Tariku Hasiću (22) iz Kladnja, osumnjičenima za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Karić se tereti i za krivično djelo iz Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni kao saučinitelji počinili krivično djelo u vezi s drogom.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Živinice, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK 21. oktobra 2026. godine pretresli su dva stana i pomoćne objekte koje su koristili osumnjičeni.

U stanu koji je koristio Karić pronađena su dva paketića sa po 30 grama amfetamina i marihuane, kao i pištolj.

U iznajmljenom stanu koji su zajedno koristili Karić i Hasić pronađeno je više od kilogram amfetamina, oko 150 grama marihuane pripremljene za dalju prodaju, digitalna vaga i drugi predmeti koji se dovode u vezu s opojnim drogama.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene. Istražne radnje su u toku.