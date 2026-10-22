Tuzlaku određen pritvor zbog pokušaja teške krađe u Husinu: Iza sebe ima više od 30 presuda

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Ademu Žiliću (40) iz Tuzle, koji se sumnjiči za pokušaj teške krađe u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Husino. Riječ je o osobi koja je ranije osuđivana više od 30 puta, uglavnom zbog imovinskih krivičnih djela.

Prema informacijama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Žilić se sumnjiči da je 20. oktobra 2026. godine, oko tri sata iza ponoći, zajedno s još jednom njemu poznatom osobom provalio u porodičnu kuću u kojoj u tom trenutku niko nije boravio.

Osumnjičeni su, kako se navodi, pripremili veći broj stvari koje su namjeravali iznijeti iz objekta. Međutim, njihovo prisustvo primijećeno je putem sistema videonadzora, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Policijski službenici PU Tuzla, Policijske stanice Istok, brzo su reagovali i Žilića zatekli na mjestu događaja, gdje je zadržan.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla obavili su uviđaj i pretres osumnjičenog, nakon čega je lišen slobode. Poslije kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage, ispitao osumnjičenog i predložio određivanje pritvora, što je Općinski sud u Tuzli prihvatio.

Prema podacima Tužilaštva, Žilić je ranije osuđivan više od 30 puta, pretežno za krivična djela protiv imovine.

Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju, a osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teška krađa u pokušaju.