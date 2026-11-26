Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Edinu Ćehajiću (31) iz Tuzle, koji se sumnjiči da je tokom 2025. i 2026. godine u 17 navrata počinio krađe na području Tuzle i Lukavca.

Ćehajić je osumnjičen da je iz različitih prodajnih objekata, ali i od građana, otuđivao parfeme, alkoholna pića, prehrambene proizvode, tehničku opremu i novac s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Tereti se i da je provalio u podrumske prostorije jedne stambene zgrade, odakle je otuđio alat i druge predmete. U jednom slučaju spriječen je u pokušaju iznošenja ukradene robe iz prodajnog objekta.

Pritvor određen na prijedlog Tužilaštva TK

Službenici Policijske uprave Tuzla dokumentovali su navedena krivična djela, a osumnjičeni je po nalogu Tužilaštva lišen slobode.

Nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, gdje je ispitan, a postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage.

Sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva i odredio pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je Ćehajić počinio produženo krivično djelo krađa u sticaju s krivičnim djelom teška krađa.