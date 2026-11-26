Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini pozdravilo je odluku Vlade Federacije BiH o utvrđivanju revidirane Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, donesenu 11. novembra 2026. godine, ističući da ona otvara mogućnost za finansiranje terapije givinostatom kroz poseban program.

Iz Udruženja navode da je ostavljen zakonski prostor za izuzetno dodavanje lijekova na listu kroz posebne programe, što vide kao mogućnost da se riješi pitanje dostupnosti ove terapije dječacima oboljelim od Dišenove mišićne distrofije (DMD).

Očekuju da Federalno ministarstvo zdravstva uputi Vladi FBiH prijedlog za uvrštavanje givinostata na revidiranu listu kroz poseban program finansiranja.

Prema navodima Udruženja, tokom proteklih deset mjeseci upućeni su brojni zahtjevi, dopisi i urgencije nadležnim institucijama, održani sastanci i organizovane javne i medijske aktivnosti. Institucijama je dostavljena i stručna i medicinska dokumentacija, uključujući kriterije za primjenu terapije.

Poziv premijeru Nikšiću da donese konkretnu odluku

U saopćenju su se posebno obratili premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću, pozivajući ga da se pitanje dostupnosti terapije riješi prije završetka aktuelnog mandata.

Ističu da djeca oboljela od Dišenove mišićne distrofije nemaju vremena čekati političke promjene i formiranje nove vlasti, jer bolest svakodnevno napreduje i dovodi do gubitka snage, pokretljivosti i mišićne funkcije.

„Ovoj djeci ne treba političko obećanje. Treba im konkretna odluka. Treba im terapija“, poručuju iz Udruženja.

Podsjećaju i na obećanje dato na zajedničkom sastanku u Vladi FBiH, od kojeg očekuju da bude realizovano kroz konkretno institucionalno rješenje.

Udruženje je poručilo da želi ostati partner nadležnim institucijama u daljnjem procesu, uz očekivanje da givinostat postane dostupan svakom dječaku kojem je potreban.