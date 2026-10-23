Potvrđena optužnica za silovanje protiv muškarca iz Tuzle

Ali Huremović
Potvrđena optužnica za silovanje protiv muškarca iz Tuzle
Foto: RTV Slon

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu za silovanje protiv K. A. iz Tuzle, kojeg tužilaštvo tereti da je početkom juna ove godine upotrebom sile prisilio drugu osobu na spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnosom.

Prema saopćenju Općinskog suda u Tuzli, optužnica je potvrđena jučer, 22. oktobra, a odnosi se na događaj od 3. juna 2026. godine.

Optuženom se na teret stavlja krivično djelo silovanje iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u sudskom saopćenju.

Optuženi se nalazi u pritvoru od 4. juna

K. A. se nalazi u pritvoru od 4. juna ove godine, odnosno od dana nakon događaja koji mu se stavlja na teret.

Iz Općinskog suda u Tuzli navode da optuženi ima pravo podnijeti prethodne prigovore na potvrđenu optužnicu u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja.

Potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, a optuženi se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.

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