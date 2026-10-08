Potvrđena optužnica protiv sedam osoba za požar u Domu penzionera u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Okončan uviđaj u Domu penzionera Tuzla: Potvrđeno 12 žrtava požara

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv sedam osoba, u krivičnom predmetu vezanom za požar u Domu penzionera u Tuzli, od 04.11.2025. godine.

Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice Upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protivpožarne zaštite i zaštite na radu u Domu. Također, optužnica je potvrđena i protiv tri odgovorne osobe  iz firme „Inproz“ Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade „Procjene ugroženosti od požara“ za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK. 

Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine, počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom Izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo Zloupotreba položaja i ovlaštenja, na način da su kao službene i odgovorne osobe, nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara, i uopće ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, izazvali opasnost po živote ljudi, usljed čega je prouzrokovana smrt više osoba.

 

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