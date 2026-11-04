U Tuzli održana komemoracija za 17 žrtava požara u Domu penzionera

Godišnjica požara u Domu penzionera Tuzla obilježena je danas polaganjem cvijeća i komemoracijom u znak sjećanja na 17 osoba koje su izgubile život u tragediji koja se dogodila 4. novembra 2025. godine.

Polaganjem cvijeća odata je počast stradalim korisnicima Doma penzionera, a komemoracija je bila prilika za prisjećanje na tragediju koja je prije godinu dana potresla Tuzlu i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

U požaru koji je izbio u večernjim satima povrijeđeno je više od 30 osoba, dok je 17 osoba izgubilo život. Među stradalima bili su stariji, teško bolesni i nepokretni korisnici ustanove.

Dom penzionera Tuzla objavio poruku sjećanja na stradale

Povodom godišnjice tragedije oglasili su se i iz JU „Dom penzionera“ Tuzla, objavivši na svojoj zvaničnoj Facebook stranici poruku posvećenu stradalim korisnicima.

„Danas se navršilo godinu dana od tragičnog požara koji je odnio 17 života u našoj Ustanovi. Težak i emotivan dan, koji nas vraća na najbolniji trenutak u našoj istoriji. On je ostavio dubok i bolan trag, ne samo u JU ‘Dom penzionera’ Tuzla, nego i u cijeloj zajednici“, navedeno je u objavi.

Poruku su završili riječima: „Neka im je vječni mir, a njihovim porodicama snaga i utjeha.“

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Godinu dana od tragedije, suđenje još nije počelo

Obilježavanje godišnjice dolazi u trenutku kada sudski postupak u vezi s ovom tragedijom još nije počeo.

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba koje se terete za propuste povezane sa sigurnošću korisnika i zaštitom od požara. Njihova eventualna krivična odgovornost bit će utvrđena u sudskom postupku.

RTV Slon ranije je objavio detaljan tekst o okolnostima tragedije, toku istrage i pitanjima koja su otvorena godinu dana nakon požara.