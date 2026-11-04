Federalna uprava civilne zaštite nabavila bager vrijedan skoro pola miliona KM

Ali Huremović
Federalna uprava civilne zaštite nabavila bager vrijedan skoro pola miliona KM

Federalna uprava civilne zaštite nabavila je savremeni višenamjenski bager Komatsu PC210LC-11, vrijedan 497.250 KM, koji će se koristiti za spašavanje ljudi iz ruševina, uklanjanje prepreka i sanaciju terena nakon prirodnih i drugih nesreća.

Isporuci nove radne mašine danas je prisustvovao privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić. Bager je isporučila kompanija TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo, a nabavka uključuje i pripadajuću dodatnu opremu.

Nova mehanizacija namijenjena je Federalnoj specijaliziranoj jedinici za spašavanje iz ruševina, odnosno timu za urbano traganje i spašavanje (USAR), koji djeluje u najzahtjevnijim situacijama.

Federalna uprava civilne zaštite jača kapacitete za hitne intervencije

Nabavkom bagera unapređuju se tehničke i operativne mogućnosti USAR tima, posebno prilikom uklanjanja ruševina, raščišćavanja teško pristupačnih terena i pružanja pomoći stanovništvu nakon prirodnih katastrofa.

Ova specijalizirana jedinica djelovat će na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će angažovana u situacijama kada lokalne i kantonalne službe civilne zaštite nemaju dovoljno kapaciteta za efikasan odgovor.

Poseban značaj nova mehanizacija imat će prilikom spašavanja zatrpanih osoba, uklanjanja velikih prepreka i omogućavanja pristupa područjima pogođenim klizištima, poplavama i drugim nesrećama.

Federalna uprava civilne zaštite nabavila bager vrijedan skoro pola miliona KM

Poplave iz 2024. godine pokazale potrebu za vlastitom mehanizacijom

Iz Federalne uprave civilne zaštite podsjećaju da su katastrofalne poplave, odroni i klizišta iz oktobra 2024. godine pokazali koliko je važno imati vlastitu opremu i mehanizaciju za djelovanje u kriznim situacijama.

Iskustva s terena ukazala su na potrebu za snažnijim tehničkim kapacitetima, koji omogućavaju brže reagovanje i efikasniju sanaciju posljedica prirodnih nesreća.

Federalna uprava civilne zaštite ističe da njen cilj nije samo reagovati nakon nastanka nesreće, nego razvijati kapacitete za preventivno djelovanje, zaštitu stanovništva i obnovu oštećene imovine.

Nabavka savremene mehanizacije, dodatno opremanje specijaliziranih jedinica i stručno osposobljavanje pripadnika civilne zaštite ostat će među prioritetima ove institucije.

pročitajte i ovo

BiH

Za 24 minute evakuisali dvije osobe iz gondole Trebevićke žičare

BiH

Federalna uprava civilne zaštite nabavlja 125 deminerskih vizira vrijednih 32.760 KM

Vijesti

Ronioci FUCZ-a i specijalne policije Češke zajedno treniraju na Visu

Vijesti

Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a

Vijesti

Brojni požari u TK: Gorjelo u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Lukavcu i...

Vijesti

Požari i dalje aktivni širom BiH: Najteže stanje na području Konjica

Vijesti

Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli odgođeni: Poznato šta koči nastavak sanacije

Tuzla i TK

Poznato svih 35 zastupnika u Skupštini TK, evo ko ulazi u “Plavu salu”

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko znate o filmu, muzici i zabavi?

BiH

Vijeće ministara BiH imenovalo novog vršioca dužnosti direktora Službenog lista

BiH

Zdravstveno osiguranje rudara: Postignut dogovor za Zenicu, Kakanj i Brezu, ali dugovanja ostaju problem

Učitati više