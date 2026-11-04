Federalna uprava civilne zaštite nabavila bager vrijedan skoro pola miliona KM

Federalna uprava civilne zaštite nabavila je savremeni višenamjenski bager Komatsu PC210LC-11, vrijedan 497.250 KM, koji će se koristiti za spašavanje ljudi iz ruševina, uklanjanje prepreka i sanaciju terena nakon prirodnih i drugih nesreća.

Isporuci nove radne mašine danas je prisustvovao privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić. Bager je isporučila kompanija TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo, a nabavka uključuje i pripadajuću dodatnu opremu.

Nova mehanizacija namijenjena je Federalnoj specijaliziranoj jedinici za spašavanje iz ruševina, odnosno timu za urbano traganje i spašavanje (USAR), koji djeluje u najzahtjevnijim situacijama.

Federalna uprava civilne zaštite jača kapacitete za hitne intervencije

Nabavkom bagera unapređuju se tehničke i operativne mogućnosti USAR tima, posebno prilikom uklanjanja ruševina, raščišćavanja teško pristupačnih terena i pružanja pomoći stanovništvu nakon prirodnih katastrofa.

Ova specijalizirana jedinica djelovat će na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će angažovana u situacijama kada lokalne i kantonalne službe civilne zaštite nemaju dovoljno kapaciteta za efikasan odgovor.

Poseban značaj nova mehanizacija imat će prilikom spašavanja zatrpanih osoba, uklanjanja velikih prepreka i omogućavanja pristupa područjima pogođenim klizištima, poplavama i drugim nesrećama.

Poplave iz 2024. godine pokazale potrebu za vlastitom mehanizacijom

Iz Federalne uprave civilne zaštite podsjećaju da su katastrofalne poplave, odroni i klizišta iz oktobra 2024. godine pokazali koliko je važno imati vlastitu opremu i mehanizaciju za djelovanje u kriznim situacijama.

Iskustva s terena ukazala su na potrebu za snažnijim tehničkim kapacitetima, koji omogućavaju brže reagovanje i efikasniju sanaciju posljedica prirodnih nesreća.

Federalna uprava civilne zaštite ističe da njen cilj nije samo reagovati nakon nastanka nesreće, nego razvijati kapacitete za preventivno djelovanje, zaštitu stanovništva i obnovu oštećene imovine.

Nabavka savremene mehanizacije, dodatno opremanje specijaliziranih jedinica i stručno osposobljavanje pripadnika civilne zaštite ostat će među prioritetima ove institucije.