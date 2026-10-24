Federalna uprava civilne zaštite nabavlja 125 deminerskih vizira vrijednih 32.760 KM

RTV SLON
Foto: FUCZ

Federalna uprava civilne zaštite nabavit će 125 deminerskih zaštitnih vizira ukupne vrijednosti 32.760 KM, nakon što je potpisan ugovor s kompanijom „ATEX“ d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je potpisao privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić, a nabavka obuhvata 95 samonosivih deminerskih vizira i 30 vizira namijenjenih za deminerske kacige i šljemove.

Nabavka opreme usmjerena je na unapređenje sigurnosti deminera koji obavljaju zahtjevne i visokorizične poslove na terenu. Odgovarajuća zaštitna oprema važan je dio stvaranja sigurnijih uslova rada i smanjenja rizika kojima su demineri izloženi tokom uklanjanja mina i drugih eksplozivnih sredstava.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da nastavljaju aktivnosti na unapređenju opremljenosti i jačanju operativnih kapaciteta, s posebnim fokusom na zaštitu života i zdravlja svojih pripadnika.

pročitajte i ovo

BiH

BiH i dalje ima 756 kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja: Sve...

Vijesti

Ronioci FUCZ-a i specijalne policije Češke zajedno treniraju na Visu

Vijesti

Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a

Vijesti

Brojni požari u TK: Gorjelo u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Lukavcu i...

Vijesti

Požari i dalje aktivni širom BiH: Najteže stanje na području Konjica

Vijesti

FUCZ podržala zahtjeve vatrogasaca, oglasili se saopćenjem

Vijesti

Hrvatska od novembra uvodi digitalnu prijavu carine: Šta trebaju znati putnici iz BiH

Vijesti

Redovno pijenje čaja povezano s manjim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova

Vijesti

U Srbiji sutra prijevremeni parlamentarni izbori, u BiH registrovano 19.800 birača

Vijesti

Sedam osoba zatražilo pomoć nakon sudara autobusa u Husinu, jedan pacijent zadržan u bolnici

DNEVNI KVIZ

Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

Učitati više