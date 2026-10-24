Federalna uprava civilne zaštite nabavlja 125 deminerskih vizira vrijednih 32.760 KM

Federalna uprava civilne zaštite nabavit će 125 deminerskih zaštitnih vizira ukupne vrijednosti 32.760 KM, nakon što je potpisan ugovor s kompanijom „ATEX“ d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je potpisao privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić, a nabavka obuhvata 95 samonosivih deminerskih vizira i 30 vizira namijenjenih za deminerske kacige i šljemove.

Nabavka opreme usmjerena je na unapređenje sigurnosti deminera koji obavljaju zahtjevne i visokorizične poslove na terenu. Odgovarajuća zaštitna oprema važan je dio stvaranja sigurnijih uslova rada i smanjenja rizika kojima su demineri izloženi tokom uklanjanja mina i drugih eksplozivnih sredstava.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da nastavljaju aktivnosti na unapređenju opremljenosti i jačanju operativnih kapaciteta, s posebnim fokusom na zaštitu života i zdravlja svojih pripadnika.