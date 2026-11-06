Deminiranje obale Save počelo je danas, čime je pokrenuto uklanjanje minske opasnosti s područja koja su više od tri decenije bila nedostupna i nesigurna za stanovništvo. Projektomsu obuhvaćene 73 lokacije uz desnu obalu rijeke Save, ukupne površine veće od pet miliona kvadratnih metara.

Radovi su započeli nakon što je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto krajem septembra u Brčkom potpisao ugovore s odabranim izvođačima.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da će uklanjanje mina omogućiti sigurnije korištenje zemljišta uz rijeku, ali i stvoriti uslove za razvoj saobraćajne infrastrukture i nova ulaganja.

„Najvažnije je da ljudi koji žive uz Savu više ne moraju strahovati od mina i da se zemljište koje je decenijama bilo nedostupno konačno može ponovo koristiti. Istovremeno, otvaramo prostor za razvoj naše strateške Luke Brčko, sigurniju plovidbu i nova ulaganja“, izjavio je Forto.

Deminiranje obale Save finansira se uz podršku Evropske unije

Projekt je dio Programa integriranog razvoja koridora Save i Drine, a finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 16,5 miliona KM, osiguranim kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF), uz podršku kredita Svjetske banke.

Osim uklanjanja opasnosti za stanovništvo, deminiranje obale Save predstavlja važan preduslov za uređenje plovnog puta i bolje iskorištavanje ekonomskog potencijala rijeke.

Prema ranijim navodima ministra Forte, deminiranje i uređenje savskog plovnog puta mogli bi povećati broj dana pogodnih za plovidbu prema Luci Brčko i do 30 posto.

Forto je tada naglasio i potrebu pripreme projekta modernizacije željezničke pruge koja povezuje Luku Brčko s ostatkom Bosne i Hercegovine i regije.

Za stručni dio procesa deminiranja zadužen je Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC). Direktor ove institucije Enis Horozović ranije je istakao da se radi o složenom području na kojem će prioritet biti sigurno i kvalitetno provođenje svih aktivnosti, u skladu s propisanim standardima.