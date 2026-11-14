FUCZ nabavila novo vatrogasno vozilo vrijedno gotovo 450.000 KM

RTV SLON
Foto: FUCZ

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) nabavila je novo višenamjensko vatrogasno vozilo vrijedno 449.865 KM, koje će se koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru, ali i pružanje logističke podrške helikopterima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Vozilo je isporučeno 13. novembra, a isporuku je izvršila kompanija „SU-AD“ d.o.o. Živinice. Tom prilikom prisustvovao je i privremeno postavljeni direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić.

Novo vozilo ima spremnik kapaciteta 7.000 litara vode, a jedna od njegovih ključnih namjena bit će snabdijevanje helikoptera tokom gašenja požara, posebno na područjima na kojima nema odgovarajućih vodozahvata.

Za potrebe ovakvih intervencija pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za gašenje požara otvorenog prostora moći će postaviti mobilni bazen kapaciteta 40.000 litara vode, koji će se kontinuirano puniti i dopunjavati novim vozilom. Na taj način omogućit će se brže ponovno angažovanje helikoptera u akcijama gašenja požara.

Iz FUCZ-a navode da će vozilo biti korišteno i u situacijama kada obim i intenzitet požara premaše mogućnosti kantonalnih, gradskih i općinskih struktura civilne zaštite. Osim toga, služit će za logističku podršku tokom dužih akcija zaštite i spašavanja, uspostavljanje privremenih kampova, snabdijevanje vodom, kao i zajedničke vježbe i stručne obuke.

Vozilo će biti angažovano i kao podrška organizaciji Marša mira, koji se održava od 8. do 10. jula u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Za jačanje kapaciteta i opremanje službi za djelovanje tokom požarne sezone Ministarstvo sigurnosti BiH i Vijeće ministara BiH osigurali su namjenska sredstva u iznosu od 500.000 KM.

Iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da je nabavka važan korak u unapređenju opremljenosti i operativne spremnosti specijaliziranih jedinica.

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